Конференция по бизнесу и инвестициям объединила Ближний Восток, Центральную Азию и Азербайджан

Министры экономики, торговли и инвестиций арабских стран, государств Центральной Азии и Азербайджана провели первую конференцию по бизнесу и инвестициям, которая состоялась 26 и 27 февраля на полях международного форума Investopia 2025 в Абу-Даби под девизом “На пути к устойчивому сотрудничеству и партнерству”.

Конференция «Арабские государства – страны Центральной Азии и Азербайджан» была организована ОАЭ в сотрудничестве с Генеральным секретариатом Лиги арабских Государств (ЛАГ) в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве, подписанным между ЛАГ, странами Центральной Азии и Азербайджанской Республикой на первом Форуме арабского экономического сотрудничества со странами Центральной Азии и Азербайджаном, который состоялся в Королевстве Саудовская Аравия в 2014 году.

Конференция также опирается на положения “Дохинской декларации 2024”, принятой на третьей сессии Форума, состоявшейся в Катаре, которая поощряла установление экономического партнерства между арабскими странами, Центральной Азией и Азербайджаном.

Эмиратское информационное агентство WAM опубликовало итоговое коммюнике конференции. Резюмируя текст коммюнике, можно выделить следующие направления сотрудничества, на которых в будущем намерены сфокусироваться страны ЦА и ЛАГ.

Устойчивое экономическое партнерство: Министры обсудили методы укрепления экономического и инвестиционного сотрудничества между странами, подтвердив важность экономической интеграции и инвестиций в соответствующие секторы.

Министры подчеркнули важность стратегических отношений между странами и координации в ключевых секторах экономики, таких как энергетическая безопасность, возобновляемые источники энергии и “зеленые” решения, устойчивое развитие, устойчивость цепочек поставок, транспорт, связь, продовольственная безопасность, водная безопасность, туризм и цифровая трансформация, в дополнение к расширению инвестиций в эти области, среди прочих.

Стратегические ресурсы: Министры отметили обширные природные ресурсы и инвестиционные возможности в энергетической, горнодобывающей и нефтехимической отраслях в арабских странах, государствах Центральной Азии и Азербайджане.

Взаимосвязанность: Подчеркнута важность развития взаимосвязанных транспортных маршрутов, крепких логистических и торговых сетей. Подтверждена поддержка инфраструктурных проектов в Центральной Азии и Азербайджане, таких как Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор).

Цифровизация и инновации: На конференции прозвучал призыв к расширению сотрудничества и совместных инвестиций в области зеленой экономики, цифровой экономики, искусственного интеллекта, финтех-технологий, исследований и инноваций.

Водные ресурсы: Стороны выразили готовность поделиться опытом в области управления водными ресурсами и устойчивых решений для борьбы с нехваткой воды.

Социальное развитие: Министры подчеркнули важность академических и образовательных обменов, сотрудничества в области здравоохранения и сокращения бедности.

Частный сектор: Для облегчения коммуникации между представителями бизнеса было предложено создать совместную базу данных частного сектора обоих регионов.

Участники форума выразили приверженность постоянному диалогу и разработке стратегических инициатив для укрепления долгосрочного экономического партнерства. Следующая Конференция по бизнесу и инвестициям в формате “Арабские государства – страны Центральной Азии и Азербайджан” запланирована на 2027 год в одной из стран Центральной Азии или в Азербайджане. ///nCa, 3 марта 2025 г. [фото – Azertag]