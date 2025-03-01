Встреча Национального Лидера Гурбангулы Бердымухамедова с представителями Всемирного банка – в фокусе развитие транспортного сектора Туркменистана

В пятницу, 28 февраля, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Герой-Аркадаг провёл встречу с высокопоставленными представителями Всемирного банка и Международной финансовой корпорации. В составе делегации находились вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии г-жа Антонелла Бассани, региональный директор Всемирного банка по странам Центральной Азии г-жа Татьяна Проскурякова и региональный директор Международной финансовой корпорации по странам Центральной Азии и Турции г-жа Вибке Шлёмер.

Во время встречи гости выразили признательность за возможность обсудить вопросы сотрудничества и отметили высокие достижения Туркменистана в реализации экономических реформ. Г-жа Антонелла Бассани передала приветствия Герою-Аркадагу от руководителя Всемирного банка, подчеркнув значимость проводимой политики страны.

Представители международных финансовых организаций высоко оценили внутреннюю и внешнюю политику Туркменистана, подчеркнув важную роль правового статуса нейтралитета страны в деле укрепления мира на планете и значимость международных инициатив Туркменистана.

Со своей стороны, Национальный Лидер туркменского народа выразил уверенность, что предстоящие в рамках визита встречи будут способствовать продуктивному обмену мнениями о текущем состоянии и перспективных направлениях экономического взаимодействия между Туркменистаном и Всемирным банком, и пожелал успешного проведения переговоров.

Одним из ключевых вопросов обсуждения стало расширение международного сотрудничества, включая активизацию взаимодействия с авторитетными финансовыми организациями и банковско-кредитными структурами. Бердымухамедов отметил эффективность диалога с Всемирным банком, который на протяжении многих лет оказывает поддержку в финансировании значимых социальных и экономических проектов в таких сферах, как здравоохранение, образование, транспорт, связь и энергетика.

Транспортный сектор занимает особое место в стратегии экономического развития Туркменистана. В ходе встречи обсуждалась координация различных видов транспорта, а также меры по созданию международных транспортных коридоров, таких как Север–Юг и Восток–Запад.

В данной связи подчёркивалась необходимость активизации международных транскаспийских перевозок и использования в полном объёме имеющегося потенциала.

Национальный Лидер подчеркнул, что Международный морской порт Туркменбаши, соединяющий Европейский и Азиатский регионы, имеет большие возможности для увеличения транзитных мощностей. Была подтверждена готовность Туркменистана к расширению взаимовыгодного сотрудничества с Всемирным банком и рассмотрению его конкретных предложений по участию в реализуемых проектах в области создания транспортных коридоров.

В завершение встречи стороны выразили уверенность в успешном продолжении сотрудничества и обменялись наилучшими пожеланиями.///nCa, 1 марта 2025 г.