МИД Туркменистана озвучил позицию по водным вопросам на встрече с Всемирным банком

28 февраля, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Антонеллой Бассани, а также с региональными директорами Всемирного банка и представителями Международной финансовой корпорации.

В ходе переговоров стороны выделили приоритетные направления партнерства, среди которых особое внимание уделяется управлению водными ресурсами, энергетике, транспорту и взаимосвязанности.

Туркменская сторона представила официальную позицию по решению водных вопросов в Центральной Азии, основанную на трех ключевых принципах:

Соблюдение норм международного права.

Учет интересов всех государств региона.

Участие международных организаций, в первую очередь ООН.

Также заявлено, что строительство гидротехнических сооружений и водохозяйственных объектов на трансграничных реках должно осуществляться в строгом соответствии с высокими технологическими, экологическими и техническими стандартами.

Стороны также детально обсудили сотрудничество в области транспорта и взаимосвязанности, сокращения выбросов метана и развития возобновляемых источников энергии.

В завершение встречи участники подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества между Туркменистаном и Всемирным банком.///nCa, 1 марта 2025 г.