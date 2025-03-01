МИД Туркменистана озвучил позицию по водным вопросам на встрече с Всемирным банком

28 февраля, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Антонеллой Бассани, а также с региональными директорами Всемирного банка и представителями Международной финансовой корпорации.
В ходе переговоров стороны выделили приоритетные направления партнерства, среди которых особое внимание уделяется управлению водными ресурсами, энергетике, транспорту и взаимосвязанности.
Туркменская сторона представила официальную позицию по решению водных вопросов в Центральной Азии, основанную на трех ключевых принципах:
- Соблюдение норм международного права.
- Учет интересов всех государств региона.
- Участие международных организаций, в первую очередь ООН.
Также заявлено, что строительство гидротехнических сооружений и водохозяйственных объектов на трансграничных реках должно осуществляться в строгом соответствии с высокими технологическими, экологическими и техническими стандартами.
Стороны также детально обсудили сотрудничество в области транспорта и взаимосвязанности, сокращения выбросов метана и развития возобновляемых источников энергии.
В завершение встречи участники подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества между Туркменистаном и Всемирным банком.///nCa, 1 марта 2025 г.