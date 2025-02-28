ОБСЕ организовала визит специалистов по обезвреживанию взрывоопасных предметов из Центральной Азии в Бельгию

В рамках продолжающихся усилий по укреплению международного сотрудничества в области обезвреживания взрывоопасных предметов (ОВП) группа специалистов по ОВП из Центральной Азии, включая двух офицеров пограничной службы, успешно завершила поездку по региональной обменной программе в Бельгию с 10 по 14 февраля 2025 года. Визит был совместно организован Программным офисом ОБСЕ в Душанбе, Программным офисом ОБСЕ в Астане, координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане и Центром ОБСЕ в Ашхабаде.

Программа предоставила практическую учебную платформу и уникальную возможность ознакомиться с передовыми методами и процедурами ОВП, соответствующими стандартам НАТО и ООН. Участники посетили ключевые бельгийские военные объекты, специализирующиеся на операциях по борьбе с терроризмом, включая Меердаль-Кой, Поэлькапель-Кой и Зебрюгге-Кор. Они получили важнейшее представление о передовых методах, оборудовании и технологиях, используемых в операциях по обезвреживанию, особенно в области химического оружия и на море.

Благодаря практическим демонстрациям и непосредственному взаимодействию с бельгийскими экспертами участники углубили свое понимание операций по обезвреживанию обычных боеприпасов, в том числе методик обучения, оперативных процедур и новейших методов обнаружения и обезвреживания. Теперь приглашенные специалисты будут применять эти знания для повышения потенциала в области обеспечения безопасности в своих странах.

ОБСЕ сыграла ключевую роль в содействии этому обмену мнениями, укрепив свою приверженность международному сотрудничеству, укреплению доверия и развитию потенциала. Развивая сотрудничество с бельгийскими экспертами по ОВП, ОБСЕ стремится обеспечить соответствие практики ОВП в Центральной Азии самым высоким международным стандартам, что в конечном итоге способствует повышению безопасности региона. /// Программный офис ОБСЕ в Бишкеке, 27 февраля 2025 г.