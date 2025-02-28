Национальный Лидер туркменского народа провёл встречу с председателем совета директоров телекомпании «Euronews»

28 февраля 2025 года в Ашхабаде состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова с председателем совета директоров телекомпании «Euronews» Педро Варгасом Давидом.

В ходе встречи Герой-Аркадаг подчеркнул важность информационной сферы в современном мире и подтвердил готовность Туркменистана продолжать расширять сотрудничество с телекомпанией «Euronews», чья аудитория насчитывает миллионы зрителей по всему миру. Особое внимание было уделено освещению международных инициатив Туркменистана, направленных на продвижение мира, добрососедства и доверия.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил положительный опыт сотрудничества с телекомпанией «Euronews», которая активно освещала значимые международные мероприятия, проходившие в Туркменистане. Среди них первая Глобальная конференция ООН по устойчивому транспорту в 2016 году, V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам в 2017 году, 28-я сессия Конференции Энергетической Хартии в 2017 году, Международное авторалли «Амуль–Хазар 2018» и первый Каспийский экономический форум в Национальной туристической зоне «Аваза» в 2019 году.

«В нынешнем году мы отмечаем 30-летний юбилей нейтралитета Туркменистана: за минувшее время сделано очень многое как на региональном, так и на глобальном уровне, и сейчас целевые меры так же успешно воплощаются в жизнь. Туркменистан призывает государства планеты и международные организации к тесному сотрудничеству в поддержании мира, дружбы, взаимного уважения и доверия», – сказал Герой-Аркадаг.

Национальный Лидер выразил уверенность, что поставленные цели можно донести до широкой общественности при поддержке такого популярного и надёжного СМИ, как «Euronews».

В свою очередь, Педро Варгас Давид подчеркнул заинтересованность телекомпании в углублении и расширении сотрудничества с Туркменистаном, отметив существующие широкие возможности для реализации эффективных инициатив в этой области.

Было отмечено, что в 2024 году было достигнуто Соглашение о сотрудничестве между агентством «Türkmenaragatnaşyk» и телекомпанией «Euronews», в рамках которого в течение года на телеканале транслировались видеоролики о Туркменистане экономического и культурно-гуманитарного характера. Стороны подчеркнули необходимость продолжения данной практики с учётом имеющихся перспектив для наращивания партнёрства.

Особое внимание на встрече было уделено теме объявления 2025 года «Международным годом мира и доверия» по инициативе Туркменистана. Соответствующая резолюция была принята на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН при единогласной поддержке 86 государств.

Герой-Аркадаг отметил, что Туркменистан планирует организовать различные мероприятия политического, экономического и культурно-гуманитарного характера на национальном и международном уровнях. Главным событием станет Международный форум с участием мировых лидеров, который пройдет в Ашхабаде 12 декабря текущего года.

Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что запланированные меры четко прописаны в Концепции деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия, которая была опубликована для обеспечения доступности документа общественности.

В рамках встречи Гурбангулы Бердымухамедов предложил организовать совместно с телекомпанией «Euronews» мероприятия и диалоговые площадки, посвящённые Международному году мира и доверия. Было отмечено, что у телекомпании «Euronews» есть страницы в сети Интернет с большим количеством пользователей, что предоставляет огромные возможности для глобальной интеграции молодёжи в дело продвижения гуманных традиций мира и доверия.

Отдельное внимание было уделено повышению квалификации молодых туркменских журналистов и студентов профильных специальностей. Национальный Лидер подтвердил готовность рассматривать предложения о сотрудничестве с телекомпанией «Euronews» в данной области.

Педро Варгас Давид отметил, что Туркменистан является надёжным партнёром ООН и последовательно развивает диалог с этой международной организацией. Он заявил о своем намерении принять участие в международном форуме, посвящённом 30-летию постоянного нейтралитета страны.

Кроме того, председатель совета директоров «Euronews» подчеркнул, что телекомпания имеет специальную академию, что создаёт возможности для обмена опытом с туркменскими журналистами и развития технического сотрудничества.

В ходе беседы Педро Варгас Давид также отметил, что «небесные» ахалтекинские скакуны произвели на него большое впечатление, и подчеркнул значительный вклад Героя-Аркадага в сохранение чистоты породы и её передачу будущим поколениям.

Председатель совета директоров «Euronews» сообщил о посещении Национального музея туркменского ковра и выразил заинтересованность в широком освещении этого уникального искусства и традиций туркменского народа в средствах массовой информации.

В завершение встречи Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пожелал председателю совета директоров телекомпании «Euronews» Педро Варгасу Давиду успехов в работе.///nCa, 28 февраля 2025 г.