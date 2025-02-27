Ашхабадские медицинские центры удостоены престижной немецкой награды в области дизайна

Два ведущих медицинских учреждения Ашхабада получили международное признание за инновационный подход к дизайну и архитектуре. Как сообщает государственное агентство TDH, Международный оздоровительно-реабилитационный центр и Международный научно-клинический центр физиологии были удостоены сертификатов «GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025» от Германского совета по дизайну «Rat für Formgebung».

Высокая оценка была дана также за оснащение центров передовым медицинским оборудованием, соответствующим мировым стандартам. Оказываемые здесь пациентам качественные услуги и условия труда отвечают международным требованиям, а используемое медоборудование является экологически безопасным.

Оба центра были введены в эксплуатацию в октябре 2024 года. Международный оздоровительно-реабилитационный центр рассчитан на 400 мест, а Международный научно-клинический центр физиологии — на 250. Строительство было осуществлено турецкой компанией «GAP Inşaat Ýatyrym we Dyş Tijaret A.Ş.», которая благодаря этим проектам смогла участвовать и победить в конкурсе, проводимом немецкой организацией «Rat für Formgebung German Design Council» во Франкфурте в номинациях архитектура, дизайн и дизайн продукции.

Уникальные медицинские комплексы региона

Международный оздоровительно-реабилитационный центр является единственным в своем роде не только в Туркменистане, но и во всем Центральноазиатском регионе.

Центр специализируется на восстановлении здоровья пациентов после перенесенных травм и заболеваний. Здесь осуществляется стационарная и амбулаторная реабилитация как взрослых, так и детей после хронических заболеваний и операций. Важной особенностью центра является сочетание передовых медицинских технологий с опытом народной медицины.

Международный научно-клинический центр физиологии представляет собой еще один важный объект здравоохранения Туркменистана. В этом центре изучаются целебные свойства лекарственных растений, ведутся исследования в области аллергологии и иммунологии. Также центр занимается такими направлениями, как правильное питание, физическая активность, спорт и физиология труда. На базе центра проводятся разнообразные клинические, учебные, научные и лабораторные работы.

Инновационные методы диагностики и лечения

В Международном научно-клиническом центре физиологии применяются современные методы диагностики и лечения. Здесь проводятся холедохоскопические исследования с использованием специального аппарата, позволяющего поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение.

Проводимые здесь холангиоскопические исследования, при которых используются контрастное вещество под рентгеновским контролем и специальный эндоскопический прибор для доступа к внутренним и внешним желчным протокам из полости рта, значительно помогают в диагностике камней, закупорок и других причин, затрудняющих отток желчи.

Центр также успешно выполняет лапароскопическую резекцию желудка по методу Бильрот II для пациентов с нарушением прохождения пищи из желудка в двенадцатиперстную кишку. После такого хирургического вмешательства пациенты быстро восстанавливаются и возвращаются к нормальной жизни.

Передача медицинского опыта

В Международном научно-клиническом центре физиологии действует школа молодых врачей, основанная на принципе «наставник–ученик». Туркменские медики активно внедряют в практику методы лечения, соответствующие мировым стандартам, обеспечивая преемственность профессиональных знаний и навыков.

Престижные сертификаты «GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025» не только подтверждают международное признание ашхабадских медицинских центров, но и значительно повышают их статус на мировой арене здравоохранения.///nCa, 27 февраля 2025 г.