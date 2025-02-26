Туркменистан и ЕС: диалог парламентариев о перспективах сотрудничества

Представители Меджлиса Туркменистана и Европейского парламента приняли участие в 8-м заседании Межпарламентского диалога «Туркменистан-Европейский Союз», состоявшемся в Ашхабаде 25 февраля 2025 года.

В ходе встречи была подчеркнута важность принятия инициированных Туркменистаном Резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «2025 год – Международный год мира и доверия» и «Центральная Азия – зона мира, доверия и сотрудничества». Кроме того, представители Европарламент были ознакомлены с приоритетами внутренней и внешней политики Туркменистана, проводимой в стране работой по законодательному обеспечению деятельности в таких сферах, как обеспечение прав человека, гендерное равенство, молодежная политика, наука и образование, социальное обеспечение, экологическое благополучие.



Глава делегации Европейского парламента г-жа Джузеппина Принчи и члены делегации, в свою очередь, дали высокую оценку сотрудничеству Туркменистана со странами мира и международными организациями, основанному на политике нейтралитета и общепризнанных нормах международного права, а также работе по соблюдению прав человека, обеспечению охраны окружающей среды и экологии в контексте изменения климата, энергетической безопасности, созданию международных транспортных коридоров.

Стороны отметили важность регулярного проведения двусторонних межпарламентских встреч и консультаций в целях законодательного оформления достигнутых договоренностей между Туркменистаном и ЕС, укрепления правовой базы соглашений, расширения взаимного обмена опытом, дальнейшего развития эффективных отношений и вывода их на качественно новый уровень.

Туркменская сторона отметила, что деятельность Совместного комитета Туркменистан-Европейский Союз и Межпарламентского диалога Туркменистан-Европейский Союз способствует развитию двусторонних отношений в областях, представляющих взаимный интерес.

Также отмечена важность реализации «Национального плана действий по правам человека в Туркменистане на 2021-2025 годы» и «Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства в Туркменистане на 2021-2025 годы» с точки зрения защиты прав и свобод человека в стране.

Стороны отметили важность регулярного проведения встреч и семинаров парламентских представителей, которые способствуют формированию актуальной платформы для дальнейшего расширения многоплановых связей Туркменистана со странами Европейского Союза.

В МИД Туркменистана прошли переговоры с делегацией Европейского парламента

25 февраля 2025 года в МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Европейского парламента во главе с г-жой Джузеппиной Принчи, руководителем группы по сотрудничеству со странами Центральной Азии.



В ходе переговоров стороны высоко оценили сотрудничество Туркменистана с Европейским парламентом.

Было отмечено, что сегодня в конструктивном ключе прошло восьмое заседание между представителями Меджлиса Туркменистана и Европейского парламента.

Дана высокая оценка политике позитивного нейтралитета Туркменистана, которая находит отражение в эффективных действиях по укреплению стабильности и безопасности, раскрытию энергетического и транспортного потенциала во благо устойчивого развития в регионе и за его пределами.

Кроме этого, делегация Европейского парламента подчеркнула реформы внутри страны, в том числе в области защиты прав человека, гендерного равенства, поддержания организаций гражданского общества.

Стороны также обсудили нынешнее состояние и перспективы сотрудничества между Туркменистаном и Европейским Союзом. В этой связи была выделена важность нынешнего визита европейской делегации в Туркменистан с учетом проводимых и запланированных мероприятий на этот год, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом мира и доверия.

Туркменская сторона также подтвердила приверженность развитию многопланового сотрудничества с Европейским Союзом как в двустороннем формате, так и в рамках формата «ЕС-Центральная Азия».

Делегация Европейского парламента также проведет ряд встреч в министерствах и ведомствах Туркменистана.///nCa, 26 февраля 2025 г.