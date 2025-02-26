Расширение возможностей молодежи Туркменистана: УНП ООН и Creative Corner TM провели семинар по цифровым навыкам и медиаграмотности

Ашхабад, 24 февраля 2025 года – Региональная молодежная сеть УНП ООН в Центральной Азии по Туркменистану совместно с молодежной инициативой Creative Corner Turkmenistan успешно провела интерактивный семинар по цифровым навыкам и медиаграмотности в Доме ООН в Ашхабаде. В мероприятии приняли участие более 30 человек в возрасте от 14 до 40 лет, что позволило создать динамичную среду для обмена знаниями и опыта, необходимых для уверенного и ответственного поведения в цифровом пространстве.

Семинар, ориентированный на реальные результаты

Целью семинара было развитие ключевых цифровых навыков, повышение медиаграмотности и информирование о методах профилактики употребления психоактивных веществ в цифровой среде. В рамках мероприятия участники изучили:

✅ Развитие цифровых навыков – освоение инструментов и платформ для эффективного онлайн-взаимодействия.

✅ Медиаграмотность – критическое восприятие информации, выявление дезинформации и проверка фактов.

✅ Профилактика употребления психоактивных веществ в цифровой среде – распознавание вредного контента и формирование культуры цифровой безопасности.



Интерактивный формат обучения

Семинар отличался практическим и интерактивным подходом. Участники работали с реальными сценариями, анализируя информацию с позиций медиаграмотности, а также участвовали в групповых упражнениях, развивая навыки критического мышления и командной работы.

Шукургелди Мырадов, Лидер Региональной молодежной сети УНП ООН по Туркменистану подчеркнул значимость цифровой ответственности в контексте профилактики употребления психоактивных веществ:

«В современном цифровом мире медиаграмотность и критическое мышление становятся неотъемлемыми навыками. Молодежь все чаще сталкивается с дезинформацией, в том числе с контентом, продвигающим употребление наркотических веществ. Этот семинар намеревался стать площадкой для развития цифровых навыков, формирования ответственного подхода к потреблению информации и повышения осведомленности о методах противодействия опасному контенту».



В свою очередь, Абдырахим Агаджыков, спикер сессии и основатель инициативы Creative Corner Turkmenistan отметил, что семинар способствовал развитию мышления и инновационного подхода к восприятию информации:

«Креативность — это не только искусство, но и способ мышления, решения задач и анализа информации. В условиях информационной перегрузки важно научиться критически воспринимать источники, ставить под сомнение данные и эффективно использовать цифровые инструменты. Этот семинар помог участникам не только лучше ориентироваться в медиапространстве, но и применять творческий подход в повседневной жизни».



Создание цифрового будущего с высоким уровнем безопасности

Семинар продемонстрировал свою эффективность и актуальность: участники получили ценные знания о цифровых технологиях, развили навыки критического мышления и узнали, как защищаться от дезинформации и вредного контента. Мероприятие подчеркнуло важность молодежных инициатив, направленных на развитие медиаграмотности и цифровой безопасности.

Региональная молодежная сеть УНП ООН планирует продолжать работу в данном направлении, предоставляя молодым людям в Туркменистане и Центральной Азии больше возможностей для развития в цифровую эпоху.///26 февраля 2025 г.