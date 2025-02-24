Ночной Ашхабад: Огни большого города из космоса

На потрясающей ночной фотографии, сделанной с борта Международной космической станции, Ашхабад, столица Туркменистана, предстает в виде сверкающего скопления огней, расположившегося между темными силуэтами гор Копетдаг и обширной пустыней Каракум. Это замечательное изображение, сделанное 16 сентября 2024 года, предлагает уникальный вид центральноазиатского мегаполиса.

На фотографии подчеркивается стратегическое расположение Ашхабада и его урбанистическая структура. Международный аэропорт и автомагистраль М37, расположенные в самом центре города, выделяются на фоне темноты, являясь жизненно важными транспортными артериями. Тонкие линии желтого цвета в южной части города – это ярко освещенные дороги, обслуживающие районы, расположенные недалеко от гор.

Несмотря на расположение в пустынной местности, Ашхабад, будучи оазисной зоной, поддерживает процветающий сельскохозяйственный сектор благодаря водным ресурсам, поступающим из гор. Темные пятна, видимые вокруг города, представляют собой сельскохозяйственные поля и водохранилища, где фермеры выращивают пшеницу, хлопок и рис, демонстрируя удивительную адаптацию к засушливому климату.

Автомагистраль М37, видимая в виде яркой линии, играет решающую роль в обеспечении региональной связи. Этот крупный транспортный коридор протяженностью 1500 километров соединяет Узбекистан с побережьем Каспийского моря в Туркменистане и несколько городов, расположенных вдоль горного хребта Копетдаг.

Фотография была сделана членом экипажа 71-й экспедиции цифровым фотоаппаратом Nikon Z9 с фокусным расстоянием 200 миллиметров. Такие снимки позволяют ученым и общественности получить ценную информацию о развитии городов и адаптации человека к сложным географическим условиям. Это изображение является частью более широких усилий НАСА по документированию меняющегося ландшафта Земли в рамках Национальной лабораторной программы МКС, что делает такие наблюдения доступными для исследователей и широкой общественности. ///nCa, 24 февраля 2025 г. (фото – Earth Observatory, онлайн-издание НАСА)