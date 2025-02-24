5G и солнечные панели: город Аркадаг на передовой технологического развития в Туркменистане

В городе Аркадаг реализуется масштабный проект по внедрению современных технологий и альтернативных источников энергии. Эти проекты были представлены в ходе недавней поездки Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова в город Аркадаг.

Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Мамметхан Чакыев представил проекты железнодорожного и автомобильного вокзалов умного города, где будут установлены солнечные панели.

Новые источники энергопитания позволят обеспечить бесперебойное энергоснабжение систем управления и освещения. Проект будет реализован при грантовой поддержке Азиатского банка развития.

Установка панелей будет проводиться совместно со специалистами агентства “Türkmenaragatnaşyk” (Туркмен связь). При выборе солнечных панелей особое внимание уделяется их качеству, соответствию современным требованиям и высокой мощности.



В сфере телекоммуникаций город переходит на новый уровень развития. В Аркадаге уже запущена технология высокоскоростного интернета 4G+, что значительно улучшит качество связи для жителей города.

Еще более значимым шагом станет внедрение технологии 5G, которая впервые появится именно в Аркадаге. Для тестирования новой технологии установлены базовые станции связи компании Huawei. Технология 5G обладает впечатляющими характеристиками: высокая пропускная способность передачи данных, надежное и стабильное соединение. На площади всего в один квадратный километр она способна обеспечить подключение и управление сотнями тысяч устройств.

Внедрение 5G станет основой для развития систем “умного” города и “умного” дома, позволит эффективно управлять промышленными комплексами, оптимизировать работу учреждений здравоохранения, образования и сельского хозяйства. Сеть 5G будет работать через искусственный спутник связи “TürkmenÄlem 52оE”, что обеспечит необходимый частотный диапазон.

Национальный Лидер Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность внедрения новых технологий в структурах Управления связи города Аркадаг по всем направлениям, отметив необходимость выполнения этих работ в соответствии с современными требованиями и подготовки соответствующих специалистов.///nCa, 24 февраля 2025 г.