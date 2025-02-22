На TEIF 2025 в Куала-Лумпуре обсудят перспективы инвестиций в экономику Туркменистана

С 23 по 24 апреля в Куала-Лумпуре состоится Международный форум TEIF 2025, который станет важнейшим событием в области привлечения иностранных инвестиций в Туркменистан.

Организованный ведущими Государственными концернами «Туркменгаз», «Туркменнебит» и Торгово-промышленной палатой Туркменистана при поддержке ХО «Туркмен Энергия Форум», данный форум представляет собой уникальную площадку для обсуждения перспектив инвестиций в энергетический сектор, строительство, транспорт и другие стратегические отрасли экономики Туркменистана.

Форум откроется пленарной сессией, посвященной роли Туркменистана в формировании глобального энергетического будущего и устойчивого развития. На сессии будут подчеркнуты богатые ресурсы страны, ее стратегическое географическое положение и приверженность миру, что, в свою очередь, способствует укреплению региональной стабильности.

В рамках TEIF 2025 состоится обмен опытом с международными экспертами, подписание выгодных соглашений и обсуждение актуальных тем, связанных с объявлением текущего года «Международным годом мира и доверия».

Особое внимание будет уделено потенциалу транснационального газопровода TAПИ, который укрепляет энергетическую безопасность и способствует многостороннему сотрудничеству, создавая новые инвестиционные возможности. Стратегия развития энергетики Туркменистана, рассматриваемая как основа энергетической дипломатии, региональной стабильности и глобального взаимодействия, определит направления сотрудничества в этой сфере.

Заключительная панельная дискуссия станет площадкой для обсуждения роли частного сектора в развитии экономик Туркменистана и Малайзии. Предприниматели обсудят возможности сотрудничества между бизнесами, ключевые сектора для инвестиций и стратегии усиления вовлеченности частного сектора в формирование устойчивого экономического ландшафта.

Ранее вопросы расширения сотрудничества между двумя странами в различных сферах были обсуждены на высшем уровне во время официального визита Глубокоуважаемого Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Малайзию. По итогам визита было подписано совместное заявление, в котором отмечено, что экономическое партнерство между Туркменистаном и Малайзией имеет огромный потенциал для реализации.

Успешное проведение TEIF 2023 в Дубае и TEIF 2024 в Париже, установление партнерских отношений между Государственным концерном «Туркменгаз» и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC), а также налаживание связей с европейскими инвесторами, позволяют с уверенностью ожидать, что форум TEIF 2025 в Куала-Лумпуре станет значимой платформой для заключения важных соглашений и привлечения инвестиций из стран Юго-Восточной Азии, способствуя экономическому росту и укреплению международного сотрудничества.

Высокий интерес к событию демонстрируют ведущие мировые компании, международные организации и финансовые институты, таких как ОПЕК, ЕЭК ООН, Глобальный газовый центр, международное энергетическое агентство, IRENA, Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, и Агентство экспортного финансирования Великобритании, а также эксперты и топ-менеджмент ведущих энергетических компаний, таких как Petronas, TotalEnergies, и CNPC, ADNOC, и ENI. ///nCa, 22 февраля 2025 г. ( материал предоставлен организаторами TEIF 2025)