iPhone 16e: всё лучшее от iPhone 16 в бюджетном исполнении

Тамир Шакиров

Вновь американская компания Apple радует своих фанатов новинкой – это смартфон линейки iPhone 16 – iPhone 16e. Модель “E” стала продолжением бюджетной линейки “SE”, сохранив все тот же один модуль камеры, но улучшенный до 48 МП.

Обновленная 48-мегапиксельная камера Fusion обладает возможностями двух камер в одной. 48-мегапиксельный сенсор обеспечивает разрешение, в 4 раза превышающее разрешение старых моделей7 iPhone, что позволяет получать потрясающие снимки со сверхвысоким разрешением, в которых сбалансированы как освещенность, так и детализация. Встроенный 2-кратный телеобъектив позволяет увеличивать изображение с оптическим качеством. Кроме того, вы можете снимать невероятное видео в формате 4K в формате Dolby Vision с высококачественным звуком.

Фронтальная камера сохранила все те же 12 МП.

Смартфон iPhone 16e имеет внушительные характеристики в плане производительности. Бюджетное устройство получило чип Apple A18, встроенный ранее компанией в флагманские устройства iPhone 16 и iPhone 16 Plus.

За основу дизайна корпуса iPhone 16e был взят iPhone 14, но с одним модулем камеры и минималистичным цветовым рядом, всего два классических цвета – черный и белый.

Несмотря на то, что смартфон не получил динамический островок в верхней части экрана Dynamic Island, устройство может похвалиться другим нововведением, а именно Action Button. При помощи этой кнопки можно выполнять различные действия – включение и выключение беззвучного режима, открытие камеры, включение фонаря и множество других функций.

iPhone 16e также получил разъём USB-C и поддержку беcпроводной зарядки.

Начальная стоимость бюджетной версии iPhone 16E в США составит:

iPhone 16e 8/128 ГБ — от 599 долларов США;

iPhone 16e 8/256 ГБ — от 699 долларов США;

iPhone 16e 8/512 ГБ — от 899 долларов США.

///nCa, 21 февраля 2025 г.