Французский институт в Туркменистане представил Положение о Конкурсе Франкофонии-2025

Французский институт в Туркменистане готовится к традиционным конкурсам Франкофонии, которые пройдут по теме «30 лет преподавания французского языка в Туркменистане».

Согласно общим условиям конкурса, кандидаты должны изучать французский язык, (на курсах или быть записаны в библиотеку ФИТ, или же в школах, в высших учебных заведениях Туркменистана), и быть в возрасте 17 лет и старше.

В этом году франкофонам предлагается три вида состязаний – в пении, сочинении и устной орфографии.

Конкурс пения

Не позднее пятницы 14 марта в 18:30 необходимо отправит во Французский Институт (на СД или USВ-носителе) песню в видеозаписи, которая должна быть 1990-х годов.

Победители будут выбраны членами жюри по 4 критериям: французский язык (произношение и артикуляция), пение, оригинальность видеоклипа, соблюдение темы и будут приглашены для исполнения песни на сцене.

Конкурс сочинения

Для записи обратиться к сотруднику медиатеки Французского института или по электронной почте (ift.culture@gmail.com ) до пятницы 14 марта 18:30.

Сочинение нужно будет написать во Французском институте в субботу 15 марта в 16:00.

Сочинения будут оцениваться членами жюри по 3 критериям: французский язык (стиль редактирования), соблюдение инструкций (которые будут предоставлены в день конкурса сочинения), оригинальность.

Победители будут приглашены на сцену для чтения своих текстов во время церемонии вручения призов.

Конкурс по устной орфографии

Только для студентов, изучающих французский язык в университетах: 8 студентов-финалистов будут приглашены на финал, который пройдет формате 1 на 1 с прямым выбыванием.

Финал конкурса и церемония награждения запланирован на субботу, 5 апреля 2025 r. //nCa, 21 февраля 2025 г.