ОБСЕ организовала курс подготовки инструкторов для кинологов Государственной пограничной службы Туркменистана

17 февраля 2025 года в г. Фарап Чарджевского этрапа Лебапского велаята Туркменистана состоялось открытие организованного ОБСЕ курса подготовки инструкторов для кинологов Государственной пограничной службы Туркменистана. В пятидневном тренинге принимают участие двадцать четыре человека, в том числе пограничники-кинологи, ветеринары и специалисты по собаководству. Данный курс является последним из пяти курсов, проведенных во всех велаятах Туркменистана.

Центр ОБСЕ в Ашхабаде пригласил двух сертифицированных национальных экспертов-кинологов и национального ветеринара-кинолога для проведения серии курсов, организованных в тесном партнерстве с Программой БОМКА-10, финансируемой Европейским Союзом. Тренинг начался с презентации пособия по подготовке собак, разработанного Центром ОБСЕ в тесном сотрудничестве с специалистами в области кинологии Туркменистана. Это руководство, основанное на конкретных сценариях, призвано предоставить инструкторам, тренерам и владельцам собак общую программу базовой подготовки и ухода за служебными собаками.

Обучающий курс позволяет получить углубленные знания о навыках служебных собак, кинологических приемах и стратегиях дрессировки собак. Будущие инструкторы-кинологи овладеют методами обучения собак навыкам, необходимым для поиска и обнаружения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и наркотиков, а также для спасательных и поисковых операций.

В своем вступительном видеообращении к участникам Джон МакГрегор, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, сказал: «Усилия Центра в этой конкретной области предпринимаются в рамках обязательств ОБСЕ, связанных с предотвращением и борьбой с терроризмом».

«Собаки, задействованные в поисках наркотиков и взрывчатых веществ, играют важную роль в охране границ, противодействии терроризму и борьбе с незаконным оборотом оружия и наркотиков», – подчеркнул МакГрегор.

В ходе курса также рассматриваются вопросы поддержания должного физического и эмоционального состояния служебных собак, оказания первой помощи и обеспечения соответствующего ухода за собаками.

В программу треннинга включены практические занятия со служебными/поисковыми собаками с использованием муляжей наркотиков в целях обнаружения взрывчатых веществ и образцов наркотиков. Подобные практические занятия демонстрируют эффективность несиловой дрессировки собак, основанной на поощрении.

Курсы подготовки инструкторов организованы в рамках внебюджетного мультидонорского проекта Центра «Укрепление потенциала Государственной пограничной службы Туркменистана» при финансовой поддержке Правительства Германии. ///nCa, 20 февраля 2025 г. (в сотрудничестве с Центром ОБСЕ в Ашхабаде)