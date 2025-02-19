В рамках совместного с ПРООН проекта в Ашхабаде проходит семинар по повышению квалификации избирательных комиссий Туркменистана

В рамках совместного проекта Центризбиркома и Представительства ПРООН в Туркменистане «Содействие в наращивании потенциала Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане» в здании ООН в Ашхабаде проходит семинар на тему «Введение в администрирование выборов», сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Тренинг проводят эксперты международной образовательной программы в сфере демократии, управления и выборов (BRIDGE) Натия Кашкашвили и Шалва Цакая, профессионалы в области избирательного процесса с международным опытом работы по всему миру. В семинаре участвуют представители Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, избирательных комиссий велаятов, городов Ашхабад и Аркадаг, общественно-политических организаций и СМИ.

Семинар проводится по одному из базовых модулей – «Введение в администрирование выборов» учебной программы BRIDGE. В течение четырёх дней участники рассмотрят ключевые аспекты избирательного процесса, включая такие темы, как избирательный цикл и компоненты планирования избирательного процесса, международно признанные стандарты и принципы выборов, модели органов управления выборами и их полномочия и функции, использование электронных технологий при регистрации избирателей.

Отдельная сессия посвящена продвижению гендерного равенства на протяжении всего избирательного цикла.

Методология программы BRIDGE основана на принципах заинтересованного обучения, обмена опытом и получения участниками новых навыков. Эксперты сочетают групповую работу с индивидуальными заданиями. Для участников тренинга подготовлено специальное информационное пособие на туркменском и русском языках.

Совместный проект ПРООН и Центризбиркома Туркменистана разработан на основании официального запроса МИД Туркменистана на поддержку ООН в проведении демократических выборов. Проект согласован по результатам работы миссии по оценке потребностей и реализуется в Туркменистане по специальному мандату заместителя Генерального секретаря ООН. Проект включает целевую помощь по разработке стратегий по созданию единого реестра избирателей с данными, разделёнными по гендерному признаку, с учётом международного/сравнительного передового опыта; повышению потенциала членов избирательных комиссий, в том числе посредством обучения BRIDGE по соответствующим модулям с учётом гендерного подхода; продвижению путей повышения политического участия женщин. Международная образовательная программа BRIDGE используется в качестве инструмента с целью наращивания потенциала администраторов выборов. ///nCa, 19 февраля 2025 г.