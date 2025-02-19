Президент Туркменистана провёл встречу с главой Татарстана

Во вторник, 18 февраля, состоялась двусторонняя встреча между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и главой Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым, прибывшим в Туркменистан с рабочим визитом.

В начале встречи Рустам Минниханов передал приветствие от Президента России Владимира Путина. Президент Бердымухамедов, в свою очередь, передал ответные тёплые пожелания российскому лидеру и народу России.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества. Президент Туркменистана подчеркнул особую важность отношений с Татарстаном, отметив, что регулярные встречи на высшем уровне являются ключевым фактором эффективного взаимодействия между регионами.

Особое внимание было уделено культурным связям между народами. Президент Бердымухамедов выразил благодарность главе Татарстана за участие в Международном форуме, посвящённом 300-летию туркменского поэта Махтумкули Фраги, который состоялся в октябре прошлого года.

Собеседники отметили многовековые дружественные отношения между народами, основанные на общности культур, религии, языков и традиций.

В рамках встречи обсуждалось также сотрудничество в гуманитарной сфере, включая образование, культуру и искусство. Президент Туркменистана подтвердил намерение продолжать укрепление многопланового сотрудничества с Татарстаном в контексте стратегического партнёрства с Российской Федерацией.

Президент Сердар Бердымухамедов также напомнил, что по инициативе Туркменистана 2025 год объявлен «Международным годом мира и доверия», что закреплено соответствующей Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. В данной связи 12 декабря нынешнего года в столице Туркменистана городе Ашхабад состоится представительный Форум в ознаменование 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана. Пригласив главу Республики Татарстан принять в нём участие, Президент Сердар Бердымухамедов выразил глубокую уверенность, что это станет значительным вкладом в успешное проведение данного крупного международного мероприятия.

Важным моментом встречи стало приглашение главы Татарстана на предстоящий Форум в Ашхабаде, который состоится 12 декабря 2025 года в честь 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.

Встреча завершилась обменом добрыми пожеланиями здоровья и успехов, а также пожеланиями мира, благополучия и процветания народам Туркменистана и Татарстана.///nCa, 19 февраля 2025 г.