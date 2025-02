IRU формирует ключевые транспортные дискуссии в Организации Объединенных Наций

Мировая организация автомобильного транспорта IRU приняла участие в ключевых политических дебатах на высшем уровне заседаний Комитета по внутреннему транспорту UNECE и сопутствующих мероприятий.

Экономическая комиссия Организации Объединённых Наций для Европы (UNECE) и её Комитет по внутреннему транспорту (ITC) 2025 сосредоточились на успехах и вызовах внутреннего транспорта на пути к 2030 году. Обсуждения были направлены на улучшение устойчивой региональной и межрегиональной транспортной связности, а также на продвижение декарбонизации.

Генеральный секретарь IRU Умберто де Претто выступил на высокоуровневой министерской сессии открытия, посвящённой серьёзным последствиям излишней бюрократии на пограничных переходах. Он отметил:

«Водители грузовиков застревают на границах на дни, а иногда и недели, зачастую без доступа к гигиеническим и санитарным условиям.

«У нас есть инструменты и конвенции ООН, такие как e-CMR, eTIR и Конвенция о гармонизации, которые могут сделать автомобильный транспорт более эффективным. Мы часто слышим разговоры об устойчивости, но эффективные пограничные процедуры являются ключом к её достижению. Когда наши водители и грузовики застревают на границах, становятся заложниками, блокируя торговлю, простаивают и выбрасывают загрязняющие вещества, — это полная противоположность принципам устойчивости.»

«Хорошая новость заключается в том, что у нас есть инструменты, конвенции и технологии, необходимые для повышения устойчивости транспорта. Это не технологии будущего — это проверенные временем инструменты. Мы должны перестать говорить и начать действовать, эффективно их внедряя», — добавил он.

Ключевая роль Центральной Азии

Директор IRU по вопросам МДП и транзита Татьяна Рей-Беллет выступила на мероприятии «Регион SPECA на перекрестке Европы и Азии: продвижение межрегиональной связности в развитии устойчивых мультимодальных маршрутов», которое организовано совместно Туркменистаном и UNECE.

Исполнительный секретарь UNECE Татьяна Молчан открыла мероприятие. Выступающие подчеркнули ключевую роль региона SPECA (Специальная программа для экономик Центральной Азии) в содействии восточно-западной связности и торговым маршрутам.

Татьяна Рей-Беллет отметила растущую роль МДП в регионе, при этом Узбекистан, являющийся страной с двойной внутренней огранниченностью, на протяжении нескольких лет сохраняет позицию ведущего эмитента МДП. Использование МДП также выросло на 52% в Туркменистане и на 29% в Азербайджане.

«Многие страны оптимизируют баланс между эффективностью торговли и безопасностью путем создания «Зеленых коридоров МДП», — сказала она. — Эта практика теперь принята почти всеми странами Центральной Азии.»

Татьяна Рей-Беллет также представила новую концепцию логистических центров МДП, аккредитованных IRU, пять из которых были открыты в Китае в 2024 году. Эти центры объединяют все необходимые транзитные услуги — такие как таможенное оформление, складирование и обработка грузов — под одной крышей.

Смотрев в будущее, все выступающие подчеркнули важность Дорожной карты SPECA по цифровизации мультимодальных данных и обмену документами, одобренной в ноябре 2023 года, с особым акцентом на запуск eTIR в 2025 году.

Десятилетие устойчивого транспорта

Десятилетие устойчивого транспорта ООН официально начнется 1 января 2026 года. IRU сыграла ключевую роль в переговорах и определении его стратегического направления.

Во время симпозиума «ITC Symposium Towards the Global Decade for Sustainable Transport: A Strategic Futures Perspective» старший советник по глобальной адвокации IRU Йенс Хюгель поприветствовал глобальную координацию по реализации Десятилетия устойчивого транспорта.

Чтобы обеспечить успех десятилетия, Йенс Хюгель рекомендовал установить измеримые индикаторы для этого периода, а именно – 100 ратифицированных и 50 реализованных конвенций ООН по внутреннему транспорту и их ИТ-инструментов.

Министерские двусторонние переговоры

На полях заседания ITC Генеральный секретарь IRU провёл серию высокоуровневых переговоров с министрами транспорта Ирана, Ирака и Таджикистана относительно неотложной необходимости совершенствования международного транспорта и работы пограничных служб.

Эти переговоры последовали за его участием в небольшом закрытом министерском семинаре на Всемирном экономическом форуме. В ходе широкого обсуждения приоритетов политики устойчивого транспорта Умберто де Претто подчеркнул решающую роль оптимизации торговых и пограничных процедур.

Три министерские встречи, проведённые в штаб-квартире IRU, были сосредоточены на усилении трансграничного сотрудничества, повышении эффективности логистики и ускорении цифровизации транспорта и таможенных процедур, с особым акцентом на систему МДП для упрощения торговли. ///nCa, 17 февраля 2025 г. (кросс-пост IRU)