Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Монголии по телефону обсудили вопросы сотрудничества

14 февраля 2025 года состоялся телефонный разговор между Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и Министром иностранных дел Монголии г-жой Батмунхийн Батцэцэг.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. При этом особое внимание было уделено подготовке и проведению визитов на высшем государственном уровне.

Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели взаимодействие двух стран в рамках международных организаций, прежде всего ООН.

Кроме этого министры обменялись мнениями по укреплению договорно-правовой базы сотрудничества между двумя государствами. ///nCa, 17 февраля 2025 г. ( в сотрудничестве с МИД Туркменистана)