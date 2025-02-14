РЦПДЦА совместно организует параллельное мероприятие, посвященное контртеррористической стратегии Таджикистана

12 февраля 2025 года РЦПДЦА в партнерстве с Контртеррористическим управлением Организации Объединенных Наций (UNOCT) и Правительством Таджикистана провели параллельное мероприятие “Предотвращение насильственного экстремизма посредством реализации Национальной стратегии Таджикистана по противодействию экстремизму и терроризму (2021-2025 годы)” в Штаб-квартире Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк. Параллельное мероприятие было организовано в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с насильственным экстремизмом, способствующим терроризму.

В своем вступительном слове Каха Имнадзе, специальный представитель генерального Секретаря ООН, глава РЦПДЦА ДЦА, приветствовал готовность Таджикистана обсудить уроки, извлеченные в ходе реализации текущей стратегии, а также разработать рекомендации, которые могут быть полезны не только для следующей стратегии страны, но и для усилий других стран в регионе и за его пределами в противодействии экстремизму и терроризму.

Пять лет назад РЦПДЦА совместно с UNOCT, другими структурами ООН и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) предоставил экспертные знания властям Таджикистана при разработке второй Национальной стратегии и Плана действий по противодействию экстремизму и терроризму. В эту Стратегию были включены международные обязательства страны, а также программные документы и рекомендации ООН и ОБСЕ. Особое внимание было уделено роли гражданского общества в превентивных усилиях.

В апреле 2022 года в Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась официальная презентация Стратегии в рамках совместного проекта РЦПДЦА/UNOCT “На пути к реализации Совместного плана действий по глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций в Центральной Азии” и в рамках проекта “Повышение устойчивости к насильственному экстремизму в Азии (STRIVE Asia): Совместная инициатива ЕС и ООН.”

Нынешнее мероприятие, в котором приняли участие соответствующие подразделения ООН, государства-члены, а также официальные лица и представители гражданского общества Таджикистана, предоставило возможность поделиться ключевыми достижениями и уроками, извлеченными на этапе реализации Стратегии, в том числе с использованием подхода, охватывающего все общество. На основе этого обсуждения были намечены руководящие принципы для следующей Национальной стратегии Таджикистана по противодействию экстремизму и терроризму. /// nCa, 14 февраля 2025 г. (в сотрудничестве с РЦПДЦА, Ашхабад)