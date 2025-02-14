Роль каспийской энергии в глобальных цепочках поставок

Регион Каспийского моря продолжает оставаться ключевым энергетическим центром, внося значительный вклад в развитие мировых рынков нефти и природного газа. На долю Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана приходится значительная доля запасов углеводородов, при этом добыча нефти на морских месторождениях Каспия составляет 1% мировых поставок нефти, а добыча природного газа превышает 4 трлн кубических футов в год. По состоянию на 2025 год доказанные запасы нефти в регионе оцениваются в 46 миллиардов баррелей, а природного газа – в 610 триллионов кубометров.

Нефтяное и газовое доминирование Азербайджана

Азербайджан доминирует в добыче на шельфе: 96% сырой нефти и 100% природного газа добывается в Каспийском море. Его флагманский проект, месторождение Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), в 2023 году обеспечивал добычу в среднем 375 000 баррелей в сутки. Ожидается, что платформа Azeri Central East (ACE) стоимостью 6 миллиардов долларов, которая начнет функционировать в 2024 году, стабилизирует снижение добычи. Запасы природного газа в стране составляют 60 трлн кубометров, при этом более 50% добычи приходится на месторождение Шах-Дениз. Экспорт сырой нефти из Азербайджана остается стабильным и составляет около 620 000 баррелей в сутки, при этом 83% поставок осуществляется по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в Турцию.

Растущий энергетический сектор Казахстана

Казахстан, второй по величине производитель нефти в Каспийском регионе, сообщил об уровне добычи нефти в 1,9 млн баррелей в сутки в 2024 году, при этом доля добычи на шельфе составила 15%. Его ключевые нефтяные активы включают месторождения Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, совокупная добыча которых составляет более 1,1 млн баррелей в сутки. Трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) остается основным маршрутом экспорта сырой нефти из Казахстана, по которому осуществляется 80% поставок, несмотря на продолжающиеся усилия по диверсификации транспортных коридоров с помощью трубопровода БТД и альтернативных морских маршрутов. Запасы природного газа в Казахстане составляют 85 трлн кубометров, а добыча достигнет 1,0 трлн кубометров в 2023 году. Однако 35% валовой продукции будет закачиваться повторно для повышения нефтеотдачи пластов. Сезонные перебои в подаче электроэнергии и инфраструктурные ограничения продолжают препятствовать росту энергетического сектора Казахстана.

Лидерство Туркменистана по добыче природного газа

Туркменистан занимает пятое место в мире по запасам природного газа, которые составляют 400 трлн кубометров, а годовая добыча превышает 3,0 трлн кубометров. Газовое месторождение Галкыныш, одно из крупнейших в мире, имеет запасы, оцениваемые в 953,5 трлн кубических футов, и здесь добывается 3,2 млрд кубических футов в сутки. Китай остается крупнейшим потребителем туркменского природного газа. КНР импортировава в 2022 году 1,2 трлн футов по трубопроводу Центральная Азия-Китай. Страна стремится увеличить экспорт по трубопроводу Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и планируемому Транскаспийскому трубопроводу (ТКП), связывающему Туркменистан с европейскими рынками через Азербайджан. Однако высокие выбросы метана на месторождениях могут препятствовать соблюдению экологических стандартов Европейского союза в отношении импорта газа.

Снижение добычи природного газа в Узбекистане

Узбекистан, обладающий запасами природного газа в 65 трлн кубических футов, добыл 1,5 трлн кубических футов в 2023 году, но сталкивается с устойчивым снижением добычи по сравнению с пиковым показателем 2008 года в 2,4 трлн кубических футов. Страна все больше полагается на импорт из России и Туркменистана для удовлетворения внутреннего спроса. Узбекский газоперерабатывающий комплекс “Кандым”, совместное предприятие с российской компанией “Лукойл”, имеет мощность переработки более 280 млрд. куб. футов газа в год. Несмотря на нехватку газа, Узбекистан продолжает экспортировать электроэнергию, хотя и в меньших объемах, при этом экспорт сократился с 8,1 миллиарда киловатт-часов (кВтч) в 2013 году до 2,0 миллиарда кВтч в 2023 году из-за устаревания инфраструктуры и ограничений в поставках.

Угольный и урановый секторы Казахстана

Казахстан остается ведущим производителем угля в Каспийском регионе, занимая восьмое место в мире по объему добычи в 2023 году. В стране добыто 130 миллионов тонн угля в год, из которых 92 миллиона тонн потребляется внутри страны. Страна по-прежнему зависит от угля для производства электроэнергии, на угольные электростанции приходится 61,7% от общего объема выработки электроэнергии. Между тем, урановая промышленность Казахстана является важным игроком на мировых рынках ядерного топлива, поставляя 43% добываемого урана по всему миру в 2022 году. Несмотря на то, что в 1999 году в стране была выведена из эксплуатации единственная атомная электростанция, в настоящее время рассматриваются планы строительства нового объекта.

Производство электроэнергии в регионе

Объемы производства электроэнергии в Каспийском регионе сильно различаются. В 2023 году в Азербайджане было выработано 29,1 тераватт-часов (ТВтч) электроэнергии, при этом 93% производства приходилось на ископаемое топливо. Казахстан лидировал в регионе по производству электроэнергии, выработав 114,2 ТВтч, в основном за счет угля и природного газа. Туркменистан выработал 33,8 ТВтч, полностью за счет электростанций, работающих на природном газе, в то время как Узбекистан произвел 76,3 ТВтч, при этом 86% электроэнергии было получено за счет ископаемого топлива. Развитие возобновляемых источников энергии остается ограниченным, но Азербайджан наметил планы по увеличению безуглеродной мощности на 8,0 гигаватт (ГВт) к 2030 году, включая проекты в области солнечной энергии, ветра, водорода и экологически чистого аммиака.

Изменение динамики торговли энергоресурсами

Динамика торговли энергоносителями продолжает меняться по мере того, как региональные производители ищут новые экспортные рынки. Экспорт природного газа из Азербайджана в Европу в 2023 году увеличился на 4% благодаря Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и Трансадриатическому трубопроводу (TAP). Казахстан расширил экспорт сырой нефти по БТД, увеличив поставки на 54% в годовом исчислении. Планируемая прокладка Туркменистаном линии D Центральноазиатского газопровода может еще больше укрепить его роль в качестве крупного поставщика в Китай, годовой объем экспорта которого к 2028 году составит 2,3 трлн кубических футов. Однако геополитические риски, уязвимость инфраструктуры и экологические проблемы остаются ключевыми факторами, влияющими на долгосрочную стабильность цепочек поставок энергоресурсов в Каспийском регионе. /// nCa, 14 февраля 2025 г. (кросс-пост от Environment + Energy Leader, Photo Credit: AI Generated Image)