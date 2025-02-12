Туркменистан и МАГАТЭ обсуждают будущее сотрудничество

Туркменистан и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили свою приверженность мирному использованию атомной энергии в ходе встречи, состоявшейся 11 февраля 2025 года в Министерстве иностранных дел. Заместитель министра иностранных дел Мяхри Бяшимова встретилась с директором Европейского отдела Департамента технического сотрудничества МАГАТЭ Эве-Кюлли Кала, чтобы обсудить текущее и будущее сотрудничество.

Стороны подчеркнули растущее партнерство между Туркменистаном и МАГАТЭ, подчеркнув их общую приверженность основной миссии Агентства по содействию использованию атомной энергии в интересах мира, здоровья и глобального процветания. Обсуждения были сосредоточены на нескольких ключевых инициативах, включая модернизацию радиотерапевтической службы, обновление законодательной базы по радиационной безопасности.

В ходе встречи было подчеркнуто, что Департамент технического сотрудничества является основным партнером Туркменистана в МАГАТЭ. На встрече также рассматривался вопрос о разработке Рамочной программы МАГАТЭ для Туркменистана, стратегического документа, который будет определять будущее сотрудничество.

Важным моментом обсуждения стало рассмотрение участие экспертов МАГАТЭ в строительстве Международного научно-клинического онкологического центра в Ашхабаде.

В ходе встречи также была подчеркнута важность продолжения контактов и сотрудничества между департаментами МАГАТЭ и соответствующими ведомствами Туркменистана. ///nCa, 12 февраля 2025 г.