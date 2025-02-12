Расширение прав и возможностей молодежи во имя светлого будущего: В Ашхабаде состоялась информационно-образовательная сессия

В рамках вдохновляющей инициативы, направленной на повышение глобальной осведомленности и личностного роста молодого поколения, Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в сотрудничестве с посольством Израиля в Туркменистане организовало информационно-образовательную сессию для молодежи в бизнес-центре “Аркач”. В мероприятии приняли участие студенты из различных университетов Туркменистана, в том числе из Института международных отношений при Министерстве иностранных дел.

Платформа для обмена знаниями

Сессия, продолжавшаяся целый день, включала серию образовательных презентаций и интерактивных дискуссий, направленных на вовлечение и просвещение участников по таким важным темам, как “Мир и безопасность” и “Эмоциональный интеллект”. Эти занятия не только дали ценную информацию, но и вызвали оживленные дебаты среди участников, побудив их критически осмыслить свою роль в содействии миру и взаимопониманию.

Одним из главных событий мероприятия стал интерактивный сегмент под названием “Правда или миф”, который бросил вызов распространенным заблуждениям посредством увлекательного диалога. Эта часть мероприятия оказалась особенно оживленной, позволив студентам активно участвовать и прояснять сомнения в режиме реального времени, тем самым улучшая их понимание сложных вопросов.

Дипломатическая поддержка и общие ценности

Представители УНП ООН и посольства Израиля подчеркнули важность образования для наведения мостов между культурами и укрепления взаимного уважения. От имени посла Исмаила Халди представитель посольства Израиля выступил с проникновенной речью, в которой подчеркнул непреходящие ценности уважения, доверия и мирного сосуществования, которые глубоко укоренились в наследии Израиля.

Посол Халди рассказал об уроках, извлеченных из Холокоста, напомнив всем о трагических последствиях нетерпимости и ненависти. Он подчеркнул необходимость непрерывного образования, чтобы предотвратить повторение истории и способствовать более светлому будущему для всего человечества. Опираясь на исламское учение, он процитировал суру Аль-Анкабут, аят 46, подчеркнув важность уважительного диалога и единства.

Вдохновляя следующее поколение

Майя Атаджанова, преподаватель кафедры мировых языков Института международных отношений, выразила энтузиазм по поводу этого мероприятия, отметив его роль в качестве важной платформы для обмена идеями и знаниями. Она подчеркнула важнейшую ответственность современной молодежи за продвижение миссии мира и развития в будущее.

Поскольку 2025 год был объявлен Международным годом мира и доверия, сессия завершилась сердечными пожеланиями Туркменистану и его руководству во главе с Героем Аркадагом и уважаемым президентом Сердаром Бердымухамедовым. Участники покинули мероприятие воодушевленными, с новыми перспективами и новым стремлением вносить позитивный вклад в развитие общества.

Это знаменательное событие демонстрирует силу совместных усилий по воспитанию информированных, инициативных молодых лидеров, которые будут формировать мир завтрашнего дня. /// Посольство Израиля в Ашхабаде, 12 февраля 2025 г.

Несколько фотографий с мероприятия: