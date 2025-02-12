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ПРООН передала Минздраву Туркменистана препараты для лечения онкозаболеваний на сумму свыше $ 640 000 в рамках проекта, финансируемого правительством

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Программа Развития ООН (ПРООН) в Туркменистане при финансировании Правительства Туркменистана продолжает реализовывать меры по контролю неинфекционных заболеваний и осуществлять регулярные поставки лекарственных средств для их лечения.

В рамках Соглашения об обеспечении лекарственными средствами для профилактики и лечения неинфекционных заболеваний ПРООН поставила Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана (МЗМПТ) очередную партию препаратов для лечения онкологических заболеваний общей стоимостью 641,490.00 долларов США. Об этом сообщается в социальных сетях ПРООН в Туркменистане.

Среди них:

  • Трастузумаб 150 мг
  • Гидроксикарбамид 500 мг
  • Нилотиниб 150 мг

В рамках проекта ПРООН ежегодно передает около 60 препаратов для лечения онкологических и гематологических заболеваний.

С 2021 года ПРООН осуществляет совместные проекты по контролю и лечению неинфекционных болезней. Общий бюджет проектов составил более 92 миллионов долларов США. Проекты полностью финансируются Правительством Туркменистана.///nCa, 12 февраля 2025 г.

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