МАГАТЭ, ВОЗ и Туркменистан сотрудничают в области совершенствования ядерной медицины и лечения рака

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Туркменистан совместно работают над развитием онкологической службы и обеспечением безопасного и эффективного использования ядерной медицины в здравоохранении.

В рамках этих усилий в стране проводится предварительная миссия imPACT, которая является важным этапом в оценке и укреплении национального потенциала в борьбе с раком.

Миссия предоставит ценные аналитические данные и рекомендации по совершенствованию диагностики, лечения и ухода за онкологическими пациентами, а также по обеспечению высоких стандартов безопасности и эффективности в применении ядерных технологий в медицине.

Эта инициатива подчеркивает приверженность МАГАТЭ, ВОЗ и Туркменистана совместным усилиям в борьбе с онкологическими заболеваниями и улучшению общественного здоровья.///nCa, 12 февраля 2025 г. (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)