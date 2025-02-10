ВВП Туркменистана вырос на 6,3 %: итоги 2024 года

В пятницу, 7 февраля 2025 г, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провёл расширенное заседание, на котором были озвучены итоговые экономические показатели страны за 2024 год.

Согласно данным, представленным правительством, рост ВВП Туркменистана в 2024 году составил 6,3 %. В промышленном комплексе этот показатель увеличился на 1,5 %, строительстве – на 11 %, транспортно-коммуникационном секторе – на 7,2 %, торговле – на 10,1 %, сельском хозяйстве – на 5,3 %, в сфере услуг – на 8,6 %.

Выпуск продукции вырос на 12,1 %. Объём розничной торговли по сравнению с 2023 годом в минувшем году стал больше на 13,1 %.

Размеры заработной платы по крупным и средним предприятиям страны в сопоставлении c 2023 годом увеличились на 10,6 %.

В 2024 году в полном объёме выполнен план по освоению капвложений за счёт всех источников финансирования. По сравнению с 2023 годом этот показатель вырос на 9,1 %.

По итогам 2024 года доходная часть Государственного бюджета исполнена на 105,9 %, а расходная – 99,9 %.

За отчётный период доходная часть по местным бюджетам выполнена на уровне 103,8 %, а расходная – на 99,8 %.

В отчётный период создано в целом 5 735 новых рабочих мест.

Объём экспорта продукции достиг свыше 12 миллиардов долларов США.

В прошлом году за счёт всех источников финансирования было открыто 86 объектов производственного и социально-культурного назначения, сдан в эксплуатацию 1 миллион 145 тысяч квадратных метров жилья.

Государственный комитет по статистике Туркменистана сообщает следующие данные:

Добыча природного газа составила 77,62 миллиардов кубометров, нефти – около 8,28 миллионов тонн.

Производство нефтяного битума увеличилось на 10,2 %, бензина – на 4,8 %, мазута – на 8,2 %, дизельного топлива – на 0,6 %, пластмассовых и стекловолокнистых труб – на 2,2 %, цемента – на 3,5 %, выловленной рыбы – на 20,1 %, кондитерских изделий – на 2,1 %, молочных продуктов – на 4,7 %, сливочного масла – на 3 %, минеральной воды и безалкогольных напитков – на 11,5 %, консервированных фруктов и овощей – на 7,2 %.

За отчётный период объём производства хлопчатобумажной пряжи вырос на 46,7 %, хлопчатобумажной ткани – на 27,1 %.

Рост объёмов грузоперевозок составил 2 % и пассажироперевозок – на 5,2 %. Объём оказания услуг связи увеличился на 16,2 %.

В сельском хозяйстве по сравнению с 2023 годом повысилось производство овощной продукции на 8,4 %, бахчевых – на 6 %, картофеля – на 4,6 %, ягод и фруктов – на 1,5 %, молока – на 2,1 %, мяса в чистом весе – на 7 %.

По информации Центрального Банка, по сравнению с 2023 годом в 2024 году увеличился общий объём кредитов, выданных банками частному сектору, физическим лицам, малому и среднему предпринимательству. Наряду с этим выросли показатели кредитов сельхозпроизводителям, что составило 30,7 %.

По состоянию на 1 января 2025 года объёмы ипотечных кредитов, выданных в соответствии с Постановлением Президента Туркменистана гражданам для приобретения недвижимости в городах Ашхабад и Аркадаг, а также в велаятах, увеличились на 16,2 %.///nCa, 10 февраля 2025 г.