Обсуждены вопросы туркмено-турецкого межрегионального взаимодействия

7 февраля 2025 года состоялась встреча Посла Туркменистана в Турции М.Ишанкулиева с Губернатором провинции Кыршехир Турецкой Республики Муратом Сефу Демирюреком.

В рамках встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено перспективам укрепления связей между регионами двух стран.



Собеседники подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии связей и выразили уверенность в том, что визит делегации Туркменистана в регион послужит очередным шагом в деле укрепления сотрудничества, откроет новые перспективы партнёрства Туркменистана и Турецкой Республики.

Также, туркменская делегация проинформировала губернатора о масштабных международных мероприятиях, приуроченных к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, а также по случаю провозглашения 2025 года – «Международным годом мира и доверия». ///nCa, 7 февраля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Турции)