ПРООН и партнеры обсуждают вопросы финансирования в Туркменистане Целей устойчивого развития государственным бюджетом

В рамках совместного проекта Программы развития ООН (ПРООН) и Министерства финансов и экономики Туркменистана «Платформа для реализации Целей устойчивого развития, фаза III» 5 февраля был проведен вебинар с участием более 20 представителей национальных министерств и ведомств Туркменистана.

Целью вебинара являлось изучение возможностей Туркменистана по внедрению принципов устойчивого развития в бюджетное планирование. Участники вебинара ознакомились с мировыми тенденциями, передовым опытом бюджетирования Целей устойчивого развития (ЦУР), теоретическими основами и методологией проведения быстрой комплексной оценки государственного финансирования (Rapid Integrated Assessment), а также с походами к составлению бюджетных программ в соответствии с приоритетами ЦУР.



«В рамках совместных усилий, направленных на продвижение финансирования устойчивого развития в Туркменистане, быстрая комплексная оценка по интеграции принципов устойчивого развития в бюджетное планирование позволит нам проанализировать возможности и потенциал бюджетной системы страны для реализации долгосрочных стратегий устойчивого развития в Туркменистане и послужит основой для внедрения Комплексных национальных механизмов финансирования (КНМФ) в соответствии с национальными приоритетами», – отметила международный эксперт Бакытгуль Хамбар. ///nCa, 6 февраля 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)