TEIF 2025: Открытие инвестиционных возможностей в энергетическом и промышленном секторах Туркменистана



Подготовка к Международному форуму по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана (TEIF 2025), который состоится в Куала-Лумпуре, Малайзия, 23–24 апреля 2025 года, идет полным ходом. С участием выдающихся спикеров, увлекательных панельных дискуссий и возможностей для установления контактов на высоком уровне форум обещает стать ключевой платформой для содействия международным инвестициям и стратегическому сотрудничеству.

Эксперты мирового уровня

Г-жа Ацуко Хиросе, Генеральный секретарь Международной Энергетической Хартии, выступит модератором первой сессии под названием «Новые инвестиционные возможности в энергетическом секторе Туркменистана: природный газ и монетизация». Имея более чем 30-летний международный опыт, включая 20 лет работы в четырех международных финансовых институтах развития, участие г-жи Хиросе привнесет бесценные знания в области энергетической политики, инвестиционных механизмов и устойчивых энергетических решений. Ее опыт также будет важен для продуктивных дискуссий по монетизации природного газа, включая разработку продуктов с добавленной стоимостью и расширение транзитных маршрутов для повышения доступности рынка.



Жан-Франсуа Готье, старший вице-президент по стратегии компании GHGSat, выступит модератором пятой сессии, посвященной «Стратегиям, основанным на Целях устойчивого развития ООН: сокращение выбросов метана и CO2 и продвижение инноваций в области чистой энергии». До прихода в GHGSat г-н Готье накопил более 15 лет опыта в коммерческой космической отрасли, занимая различные должности в COM DEV, включая проектирование и тестирование, управление проектами, инженерный менеджмент, а также продажи и маркетинг. С момента присоединения к GHGSat в 2016 году он сыграл ключевую роль в коммерциализации спутниковых решений для мониторинга выбросов по всему миру, а сейчас возглавляет корпоративную стратегию и развитие компании. Его опыт в области спутникового мониторинга окружающей среды добавит ценный вклад в дискуссии о сокращении выбросов метана и CO2.

Специальное предложение

Организаторы форума предлагают эксклюзивную скидку 20% на участие для тех, кто завершит регистрацию и полную оплату до 28 февраля 2025 года. Платежи, произведенные после этого срока, не будут иметь права на скидку.

https://teif-turkmenistan.com/en/registration

Программа форума

Форум рассмотрит вопросы, формирующие будущее национальной и глобальной экономики, включая следующие сессии:

2025 – Международный год мира и доверия: роль Туркменистана в формировании будущего глобальной энергии и устойчивого роста.

Новые инвестиционные возможности в энергетическом секторе Туркменистана: природный газ и монетизация.

Ускорение процесса привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты в Туркменистане с акцентом на строительство, транспорт, ИТ и телекоммуникации.

Инвестиционные возможности в энергетическом секторе Туркменистана: нефть и нефтехимия.

Развитие производства и увеличение экспорта промышленных, сельскохозяйственных, текстильных и пищевых продуктов.

Стратегии, основанные на ЦУР ООН: сокращение выбросов метана и CO2 и стимулирование инноваций в области чистой энергии.

Беспрецедентные возможности для установления контактов

TEIF 2025 – это не просто форум, а динамичная платформа для построения значимых отношений и формирования ценных партнерств. Благодаря тщательно организованным возможностям для нетворкинга участники смогут взаимодействовать с мировыми лидерами, лицами, принимающими решения, и пионерами отрасли.

Для бизнеса и инвесторов форум станет бесценной платформой для установления связей с потенциальными партнерами, повышения узнаваемости и доступа к новым возможностям для роста и сотрудничества в международном энергетическом секторе.

Подробнее на https://teif-turkmenistan.com/en

///nCa, 5 февраля 2025 г.