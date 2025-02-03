Афганистан и страны Центральной Азии наторговали на 1,6 миллиарда долларов США

В текущем финансовом году (март 2024- март 2025) объем торговли Афганистана с пятью странами Центральной Азии достиг 1,696 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство TOLO News со ссылкой на Министерство промышленности и торговли Афганистана.

По словам пресс-секретаря министерства Ахундзады Абдул Салама Джавада, из этой суммы 112 миллионов долларов приходится на экспорт, в то время как 1,584 миллиарда долларов составляет импорт.

“Торговля между Афганистаном и странами Центральной Азии — Узбекистаном, Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном и Туркменистаном — продолжалась в обычном режиме в течение последних десяти месяцев 1403 солнечного года, достигнув общей суммы в 1,696 миллиарда долларов, из которых 112 миллионов долларов пришлись на экспорт, а 1,584 миллиарда долларов – на импорт”, – говорится в сообщении. пресс-секретарь.

Афганистан экспортировал в эти страны свежие и сушеные фрукты, различные соки, тальк и сельскохозяйственную продукцию (специю асафетида, картофель и лук). В свою очередь, Афганистан импортировал из стран Центральной Азии электроэнергию, топливо, пшеничную муку, растительное масло, сырье для заводов, химические удобрения и цемент.

Согласно статистике, общий объем торговли Афганистана в 2024 году составил 12,422 миллиарда долларов, в том числе экспорт составил 1,803 миллиарда долларов, а импорт – 10,619 миллиарда долларов. ///nCa, 3 февраля 2025 г.