Триумф туркменских наездников: Группа «Галкыныш» чествуется на родине после победы в Монте-Карло

В городе Аркадаг состоялись торжественные мероприятия в честь победы Группы национальных конных игр «Галкыныш» на 47-м Международном цирковом фестивале в городе Монте-Карло Княжества Монако.

Мероприятие собрало высших должностных лиц страны, включая Председателя парламента Туркменистана, членов Правительства, руководителей силовых структур и дипломатического корпуса. По цифровой связи к торжеству присоединился Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Выступление группы «Галкыныш» в Монте-Карло принесло коллективу не только главный приз фестиваля – золотого клоуна, но и ряд специальных наград: призы юного жюри, итальянского и индийского цирков, приз зрительских симпатий, а также сертификат фестиваля.

Президент Бердымухамедов отметил, что на Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло Группа национальных конных игр «Галкыныш» завоевала Главный приз и специальные награды, что стало радостным событием, приумножившим международный авторитет страны. От имени главы государства коллективу группы был вручён денежный подарок в размере 3 миллионов манатов.

Также группа «Галкыныш» была удостоена денежной премии в размере 17 тысяч евро от имени Национального Лидера туркменского народа Гурбнагулы Бердымухамедова.

Особой честью стало присвоение руководителю группы Сердару Пыгыеву почётного звания «Заслуженный коневод Туркменистана».

Молодежная организация имени Махтумкули также отметила достижения коллектива, подарив путёвку в Национальную туристическую зону «Аваза» на побережье Каспийского моря, современное оборудование, спортивную экипировку и традиционный туркменский ковер. ///nCa, 2 февраля 2025 г. [фото – TDH]