Национальный Лидер туркменского народа провел встречу с представителями корейской и японской компаний

31 января в городе Аркадаг состоялась встреча Национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова с руководителями южнокорейской компании «Koreýa Meditech Co. Ltd» и японской компании «Sumitomo». Встреча прошла в штаб-квартире Благотворительного фонда помощи детям, нуждающимся в опеке, носящего имя Гурбангулы Бердымухамедова.

В ходе встречи обсуждалось развитие сотрудничества в медицинской сфере, в частности, строительство и оснащение медицинского кластера в городе Аркадаг. Национальный Лидер подчеркнул важность этого проекта в рамках государственной программы «Saglyk» и отметил успешное сотрудничество с компаниями Азиатско-Тихоокеанского региона, приведя в пример реализованные проекты в Киянлы и Гарабогазе.

Представитель «Koreýa Meditech Co. Ltd», имеющей значительный опыт в строительстве и оснащении медицинских учреждений в Южной Корее, доложил о результатах работы компании в Туркменистане и выразил готовность к реализации новых проектов в Аркадаге.

Руководитель «Sumitomo» также заверил в намерении компании обеспечить успешное выполнение проекта в сотрудничестве с корейскими партнерами.

Бердымухамедов особо отметил преимущества Туркменистана как партнера, подчеркнув лидирующие позиции страны по запасам природного газа и высокое качество местного сырья для производства медицинских препаратов.

Он также упомянул успешное производство йодной продукции и заготовку солодкового корня. Эти средства пользуются большим спросом в мире, что во многом определяется их соответствием стандартам в области экологии и качества, подчеркнул Бердымухамедов.

В завершение встречи Национальный лидер подчеркнул необходимость комплексного подхода к оснащению медицинского кластера с использованием последних научных достижений и инновационных технологий. Он также отметил, что под руководством Президента Сердара Бердымухамедова реализуется ряд масштабных проектов совместно с компаниями-партнерами, которые будут взаимовыгодными для всех участвующих сторон. ///nCa, 1 февраля 2025 г.