Железнодорожные ведомства Казахстана и Туркменистана договорились об улучшении грузоперевозок

В Алматы состоялась встреча представителей железнодорожных компаний Казахстана КТЖ и “Туркмендемирёллары”. В центре внимания переговоров оказались вопросы расширения сотрудничества и оптимизации железнодорожного сообщения между двумя странами.

По данным за 2024 год, объем грузоперевозок между Казахстаном и Туркменистаном достиг 1,6 миллиона тонн.

Как сообщает пресс-служба КТЖ, ключевым результатом встречи стало решение о возобновлении работы объединенного международного пункта перехода на станции Болашак, расположенной на казахстанско-туркменской границе.

Возобновление работы пункта перехода призвано существенно упростить процедуру обмена составами и сократить время, затрачиваемое на досмотр грузов. Предпринятые меры нацелены на наращивание объемов грузоперевозок между государствами.

Данное соглашение демонстрирует стремление обеих стран к укреплению транспортно-логистических связей и может стать важным шагом в развитии регионального торгово-экономического сотрудничества.

Напомним также, что ранее Министерство транспорта РК заявило о том, что республика разрабатывает альтернативные транспортные маршруты в Европу, через Туркменистан, Иран и Турцию. ///nCa, 31 января 2025 г.