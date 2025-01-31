Культурный челлендж от Посольства Туркменистана в Бельгии: мир и доверие в каждом слове

В честь празднования 2025 года, объявленного Международным годом мира и доверия, а также знаменательного 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана, Посольство Туркменистана в Бельгии организовало уникальную культурную акцию. Эта инициатива, представляющая собой челлендж, привлекла внимание широкой аудитории и подчеркнула важность миролюбивой политики Туркменистана.

Челлендж, организованный туркменским дипломатическим представительством, предоставляет участникам из Европы, включая жителей Роттердама (Нидерланды), возможность продемонстрировать свое уважение к идеалам мира, доверия и нейтралитета. Участники зачитывают на туркменском, английском и нидерландском языках вдохновляющие цитаты и призывы, отражающие суть Международного года мира и доверия, а также подчеркивают значимость политики постоянного нейтралитета Туркменистана. Эти послания транслируют важность мирного сосуществования, укрепления международного доверия и взаимопонимания.

Особенно примечательным является активное участие в акции европейской молодежи. Молодые люди, вдохновленные идеями мира и сотрудничества, с энтузиазмом присоединились к челленджу. Этот аспект подчеркивает значимость акции как инструмента формирования нового поколения сторонников мира и доверия на международной арене.

Реализация этой инициативы стала возможной благодаря активному участию партнера Посольства Дерьи Сойсал – члена бельгийского института Diplomatic World, корреспондента Bruxelles Korner и независимого эксперта по вопросам окружающей среды, специализирующегося на истории Центральной Азии.

Этот челлендж стал не только инструментом дипломатической работы, но и эффективной платформой для продвижения культуры Туркменистана и его приверженности миру. Организаторы отмечают, что данный челлендж – лишь начало серии мероприятий, посвящённых Международному году мира и доверия. В планах Посольства Туркменистана в Бельгии — дальнейшее проведение культурных выставок, образовательных семинаров и других инициатив, направленных на популяризацию политики нейтралитета и миролюбия в Европе.

Таким образом, акция стала одним из примеров культурной дипломатии, которая продемонстрировала значимость политики постоянного нейтралитета Туркменистана, поддерживая главные ценности, заложенные в основу Международного года мира и доверия.///nCa, 31 января 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Бельгии в Туркменистане)