Встреча в Брюсселе: послы стран Центральной Азии и Монголии обсудили с главой комитета Европарламента по иностранным делам подготовку к ключевым мероприятиям 2025 года

27 января 2025 года в Брюсселе, по инициативе Послов стран Центральной Азии и Монголии, аккредитованных в Бельгии, состоялась встреча с Председателем Комитета Европейского парламента по иностранным делам (AFET) Дэвидом Маккалистером. Об этом сообщает Посольство Казахстана в Бельгии.

Участники встречи обсудили подготовку к ключевым мероприятиям, включая:

• 6-ю встречу специальных представителей ЕС и Центральной Азии по Афганистану

• 20-ю министерскую конференцию ЕС-ЦА

• Саммит ЕС-ЦА, который пройдет в Узбекистане весной 2025 г.

Также был отмечен предстоящий визит Европейского комиссара по международному сотрудничеству Йозефа Сикелы.

Председатель AFET акцентировал внимание на важности Саммита ЕС-ЦА, который готовился на протяжении длительного времени, и подтвердил готовность Европейского парламента к всестороннему сотрудничеству с парламентами стран Центральной Азии.

Особое внимание было уделено роли Делегации Европарламента по связям со странами Центральной Азии и Монголии (DCAS) для укрепления межпарламентского сотрудничества.

Д. Маккалистер отметил значимость Центральной Азии в контексте международной повестки, экономики и безопасности, выразив готовность к взаимодействию с комитетами парламентов стран региона.

Также была подчеркнута необходимость сотрудничества с национальными докладчиками по странам ЦА и Монголии в ЕП.

На встрече речь шла и об интеграционных процессах в регионе ЦА. Так, Посол Казахстана Маргулан Баймухан отметил, что в регионе придают большое значение реализации приоритетов Концепции развития регионального сотрудничества «Центральная Азия – 2040» и Дорожной карты на 2025–2027 гг., утвержденных на Саммите Центральной Азии в Астане в августе 2024 г.

Посол также привлек внимание участников встречи к динамике экономического роста в регионе: совокупный ВВП стран ЦА составляет 450 млрд долларов США, а внутригосударственная торговля за последние 5 лет увеличилась на 80%, достигнув 11 млрд долларов США.

Участники встречи отметили эффективность форматов «ЦА+», которые способствуют укреплению связей между странами региона и Европейским Союзом. ///nCa, 30 января 2025 г.