Туркменистан и Монако укрепляют сотрудничество в сфере культуры, спорта и благотворительности

29 января 2025 года в здании правительства Княжества Монако состоялась встреча Посла Туркменистана во Франции Максата Чарыева с Директором Департамента дипломатических и консульских отношений Министерства внешних сношений и сотрудничества Княжества Монако госпожой Мари-Катрин Карузо-Равера.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, особо отметив значимость недавнего визита Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Княжество.

Особым событием в культурной жизни Княжества стало выступление туркменской конной группы «Галкыныш» и ахалтекинских скакунов на 47-м Международном фестивале циркового искусства Монте-Карло.

В ходе беседы внимание было уделено вопросам сотрудничества в рамках Фонда «Мир и Спорт» (Peace and Sport), включая участие в предстоящих мероприятиях и обсуждение возможных совместных инициатив. Было подчеркнуто, что дальнейшая координация по этим вопросам будет осуществляться с ответственными представителями фонда.

Кроме того, обсуждались перспективы партнерства между Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова и фондами Княгини Грейс и Принца Альбера II. Обе стороны выразили готовность к дальнейшему диалогу и совместной работе над конкретными инициативами в сфере благотворительности, социальной поддержки и программ помощи детям.

Следует отметить, что эта встреча стала логическим продолжением договоренностей, достигнутых во время недавнего визита Гурбангулы Бердымухамедова в Монте-Карло, где вопросы развития спортивного и благотворительного сотрудничества заняли одно из центральных мест в повестке переговоров. ///nCa, 30 января 2025 г.