В Посольстве Туркменистана в Брюсселе состоялся культурный вечер, собравший европейских деятелей культуры, искусствоведов, консультантов и знатоков старинных изделий.

Мероприятие стало ярким завершением выставки туркменской культуры, которая проходила в рамках всемирно известного периода Civilizations Winter Edition в галерейном районе Саблон.

Во время культурного вечера Посол Туркменистана Сапар Пальванов выступил с речью, отметив уникальность этого события. Он подчеркнул, что впервые туркменские изделия были представлены в таком престижном месте, как Саблон, и что этот опыт стал ценным для продвижения туркменской культуры в Европе.

«Эта выставка – важный шаг для Туркменистана в сфере культуры. Мы впервые представили наше культурное и историческое наследие в столь престижном месте, и это было невероятным опытом для нашей миссии. Через такие инициативы мы строим культурные мосты, которые укрепляют мир и доверие. Туркменская культура — это глубина, которую мы открываем заново каждый раз через подобные события», — отметил Посол.

Посол также выразил благодарность директору European Central Asian Creative Alliance Елене Харитоновой за её активное участие и креативный подход, направленный на популяризацию туркменской культуры на международной арене.

Особым моментом вечера стала презентация, проведенная Шекер Акиниязовой, основательницей Art Studio Keşde. Она рассказала об уникальности туркменских изделий, их символике, историческом значении и роли в мировой культуре. Гости с большим интересом узнали о традиционных коврах, текстиле и украшениях, что вызвало восхищение и множество вопросов.

Посол также отметил, что, хотя выставка завершилась, она «перемещается» в Посольство Туркменистана в Брюсселе. Многие из представленных экспонатов теперь будут украшать стены посольства, где они продолжат рассказывать историю туркменской культуры. Для всех, кто заинтересован в туркменской культуре, двери посольства всегда открыты.

Культурный вечер стал завершающим аккордом успешной выставки.

Туркменистан намерен продолжать организацию таких мероприятий, чтобы еще больше раскрыть свою культуру европейской аудитории.///nCa, 29 января 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)

Несколько фото с мероприятия: