В Ашхабаде почтили память жертв Холокоста

28 января 2025 года дипломатический корпус и еврейская община Ашхабада собрались вместе, чтобы отметить Международный день памяти жертв Холокоста торжественной церемонией, организованной Миссией Организации Объединенных Наций в Туркменистане совместно с Посольством Израиля.

Мероприятие, приуроченное к 80-летию освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, началось с зажжения памятной свечи послом Израиля Исмаилом Халди, за которым последовала минута молчания в память о шести миллионах евреев, погибших во время Холокоста.

В своем выступлении посол Израиля Халди подчеркнул постоянную ответственность за борьбу с антисемитизмом, особенно в свете недавних глобальных событий. Он рассказал об историях дипломатов, признанных праведниками народов мира, в том числе о японском дипломате Тиунэ Сугихара и португальском дипломате Аристидиса де Соуза Мендеш, которые рисковали своей карьерой и жизнью, чтобы спасти евреев во время Второй мировой войны.

Посол Германии Бернд Хайнце подтвердил неизменную приверженность Германии своей исторической ответственности за Холокост. “Германия непоколебимо придерживается своей исторической ответственности за Холокост и национал-социалистический режим”, – заявил Хайнце, подчеркнув, что антисемитизму нет места в современном немецком обществе.

Постоянный координатор ООН Дмитрий Шлапаченко выступил с речью от имени Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, рассказав о недавнем запуске ООН Плана действий по усилению мониторинга антисемитизма и реагирования на него. В послании особо подчеркивалась важность сохранения памяти как об ужасах Холокоста, так и о мужестве тех, кто противостоял ему.

Церемония включала в себя показ свидетельств выживших и документального фильма о Рауле Валленберге, шведском дипломате, который спас тысячи евреев во время Холокоста. На мероприятии также было представлено музыкальное исполнение стихотворения “Эли, Эли”, написанного Ханной Сенес, еврейской участницей сопротивления, казненной нацистами в 1944 году.

На церемонии присутствовали руководитель отдела стран Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Туркменистана, а также члены дипломатического корпуса и еврейской общины Ашхабада.

Модератором мероприятия выступил Азим Аширов, сотрудник посольства Израиля. /// nCa, 29 января 2025 г.

Несколько фотографий с мероприятия: