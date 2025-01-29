News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Таджикский Центр по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности получил статус регионального центра для Центральной Азии

Таджикский Центр по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности получил статус регионального центра для Центральной Азии

By

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) присвоило Региональному Центру по химической, биологической, радиационной и ядерной (ХБРЯ) безопасности, базирующемуся в Душанбе, Таджикистан, статус регионального центра для стран Центральной Азии.

В ходе специальной церемонии, состоявшейся 23 января 2025 года в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене, Центр также был удостоен сертификата международной аккредитации.

Присуждение статуса регионального центра для стран Центральной Азии стало важным событием, которое открывает новые возможности для сотрудничества, отмечают в Агентстве по Химической, Биологической, Радиационной и Ядерной Безопасности Академии наук Таджикистана.

Теперь Центр будет оказывать услуги, включая обучение и исследования, не только для специалистов из Таджикистана, но и для всех стран региона. Это включает обучение представителей правоохранительных органов и военных структур, исследования в области ядерной криминалистики, биобезопасности и химической аналитики.

Новый Региональный центр был открыт в 2024 году. Он располагает 16 научно-исследовательскими лабораториями в области химии, биологии и уникальными научными лабораториями в области иммунологии, вирусологии, биологической безопасности и ядерной криминалистики, которые служат для изучения и диагностики химических, биологических, радиационных и ядерных материалов.

Международная аккредитация со стороны МАГАТЭ подтверждает, что Центр отвечает строгим требованиям в области ХБРЯ безопасности, включая оборудование, подготовку персонала и проведение исследований.

Среди 180 государств-членов МАГАТЭ подобные региональные центры по ядерной и радиационной безопасности функционируют только в 11 странах мира. Таджикистан стала 12-й страной, где был создан и аккредитован такой центр. Теперь Таджикистан находится в одном ряду с такими крупными державами, как США, Российская Федерация, Великобритания, Япония, Китай, Франция и другие.///nCa, 29 января 2025 г.

 

Related posts:

  1. Состоялись туркмено-российские консультации по биологической безопасности
  2. По итогам заседания СБ ООН страны Центральной Азии заслушали брифинг Главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии
  3. МАГАТЭ провело в Таджикистане семинар по ядерному праву для стран Центральной Азии
  4. АНТОНИУ ГУТЕРРИШ: «СТАТУС ПОСТОЯННОГО НЕЙТРАЛИТЕТА ТУРКМЕНИСТАНА БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ УКРЕПЛЕНИЮ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»
  5. Подписание Меморандума между Туркменистаном и ЮНЕП  – важный шаг на пути к созданию Регионального центра по климатическим технологиям для Центральной Азии 
  6. В Туркменистане начал работу вновь назначенный глава Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии
  7. Активизация регионального сотрудничества в области изменения климата и безопасности в Центральной Азии – в центре внимания на семинара в Ташкенте
  8. Министр иностранных дел Туркменистана встретился с Главой Регионального Центра ООН по Превентивной Дипломатии для Центральной Азии
  9. Глава Регионального Центра ООН по Превентивной Дипломатии для Центральной Азии отметил важную роль Туркменистана в развитии положительной региональной динамики
  10. Генсекретарь ООН назначил нового главу Регионального центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА)
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan