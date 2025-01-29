Таджикский Центр по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности получил статус регионального центра для Центральной Азии

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) присвоило Региональному Центру по химической, биологической, радиационной и ядерной (ХБРЯ) безопасности, базирующемуся в Душанбе, Таджикистан, статус регионального центра для стран Центральной Азии.

В ходе специальной церемонии, состоявшейся 23 января 2025 года в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене, Центр также был удостоен сертификата международной аккредитации.

Присуждение статуса регионального центра для стран Центральной Азии стало важным событием, которое открывает новые возможности для сотрудничества, отмечают в Агентстве по Химической, Биологической, Радиационной и Ядерной Безопасности Академии наук Таджикистана.

Теперь Центр будет оказывать услуги, включая обучение и исследования, не только для специалистов из Таджикистана, но и для всех стран региона. Это включает обучение представителей правоохранительных органов и военных структур, исследования в области ядерной криминалистики, биобезопасности и химической аналитики.

Новый Региональный центр был открыт в 2024 году. Он располагает 16 научно-исследовательскими лабораториями в области химии, биологии и уникальными научными лабораториями в области иммунологии, вирусологии, биологической безопасности и ядерной криминалистики, которые служат для изучения и диагностики химических, биологических, радиационных и ядерных материалов.

Международная аккредитация со стороны МАГАТЭ подтверждает, что Центр отвечает строгим требованиям в области ХБРЯ безопасности, включая оборудование, подготовку персонала и проведение исследований.

Среди 180 государств-членов МАГАТЭ подобные региональные центры по ядерной и радиационной безопасности функционируют только в 11 странах мира. Таджикистан стала 12-й страной, где был создан и аккредитован такой центр. Теперь Таджикистан находится в одном ряду с такими крупными державами, как США, Российская Федерация, Великобритания, Япония, Китай, Франция и другие.///nCa, 29 января 2025 г.