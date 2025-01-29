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Специальный советник Премьер-министра Японии отправляется в дипломатическое турне по Центральной Азии

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Специальный советник Премьер-министра Японии Акихиса Нагасима начинает дипломатическую миссию в Центральной Азии в качестве специального посланника Премьер-министра. 11-дневный тур охватит все пять стран Центральной Азии в русле усилий Токио укрепить связи с регионом.

Поездка, запланированная на 29 января – 8 февраля, будет включать посещение Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Согласно пресс-релизу Министерства иностранных дел Японии, в ходе своего визита Нагасима проведет переговоры на высоком уровне с правительственными чиновниками из каждой страны.

Ключевыми пунктами повестки дня встреч станут укрепление двусторонних отношений и развитие сотрудничества в рамках предстоящего диалогового саммита “Центральная Азия + Япония”. В ходе дискуссий также будут затронуты различные международные вопросы, затрагивающие регион.

Этот дипломатический визит представляет собой важный шаг в сотрудничестве Японии со странами Центральной Азии, подчеркивающий приверженность страны восходящего солнца укреплению партнерских отношений во всем регионе. Диалог “Центральная Азия + Япония” служит важной платформой для многостороннего сотрудничества между Японией и странами Центральной Азии. ///nCa, 29 января 2025 г. (фото – Bloomberg)

 

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