(ОБНОВЛЕНО) Национальный Лидер туркменского народа и Президент Кыргызстана провели телефонные переговоры

29 января, состоялся телефонный разговор Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, в ходе которого состоялся заинтересованный обмен мнениями по ряду важных вопросов двустороннего сотрудничества.

Отметив динамичный и последовательный характер взаимодействия между Туркменистаном и Кыргызской Республикой, Аркадаг констатировал, что за последние годы этот процесс набрал хорошие обороты, охватывает всё больше сфер и направлений.

На международной арене страны плодотворно сотрудничают по ключевым проблемам глобальной повестки.

Национальный Лидер выразил признательность Кыргызстану за неизменную поддержку международных инициатив Туркменистана.

«Мы высоко ценим такую позицию, дорожим взаимопониманием и доверием, которые сегодня характеризуют двусторонние отношения», – подчеркнул Председатель Халк Маслахаты, особо отметив значимость поддержки со стороны Кыргызстана Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2025 года «Международным годом мира и доверия».

Подчёркивалось, что Туркменистан в свою очередь также поддерживает международные инициативы Кыргызстана, в частности, в сфере включения проблемы таяния ледников в климатическую повестку ООН.

Напомнив, что на Саммите «Единая вода» в Эр-Рияде Туркменистан подтвердил свою позицию по водным вопросам, Национальный Лидер туркменского народа выразил готовность страны вместе с Кыргызстаном активно содействовать их решению.

В плане экологического баланса также была отмечена поддержка Туркменистаном недавней Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении Международного дня снежного барса, инициатором которой выступила Кыргызская Республика. Туркменистаном выступил соавтором данной резолюции.

В рамках беседы констатировалось, что двусторонние отношения Туркменистана и Кыргызстана находятся сегодня на подъеме. На регулярную основу поставлены контакты на правительственном, дипломатическом, ведомственном уровнях.

Стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития кыргызско-туркменского двустороннего сотрудничества, особое внимание уделено вопросам активизации экономического взаимодействия, в частности в областях торговли, энергетики, транспорта и логистики.

Отметив взаимовыгодное сотрудничество двух стран в энергетической сфере, Аркадаг выразил готовность туркменской стороны к дальнейшему развитию партнёрства в данном направлении.

Гурбангулы Бердымухамедов напомнил, что нынешний год для Туркменистана знаменуется 30-летием нейтралитета. Также 2025 год объявлен Международным годом мира и доверия. В этой связи Аркадаг Бердымухамедов пригласил Президента Кыргызстана на предстоящий Форум Международного года мира и доверия.

Жапаров в свою очередь пригласил Аркадага посетить с визитом Кыргызстан в любое удобное время.

В завершении беседы стороны выразили уверенность, что дальнейшее развитие кыргызско-туркменских отношений будет способствовать укреплению взаимовыгодного сотрудничества и стабильности в регионе.///nCa, 29 января 2025 г.