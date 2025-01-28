ТАПИ: Афганистан прокладывает 6 километров трубопровода, Казахстан ведет переговоры о присоединении к проекту

Проект газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) набирает обороты, и с начала практической работы в начале прошлого месяца в Афганистане уже проложено шесть километров трубопровода, сообщает афганское агентство Ariana со ссылкой на офис губернатора Герата Мауланы Ислама Джара.

В заявлении, опубликованном в понедельник, пресс-служба губернатора подтвердила, что Абдулла Йоуф, генеральный директор проекта ТАПИ в Афганистане, встретился с губернатором, чтобы доложить о ходе реализации проекта. В ходе встречи Джар пообещал полную поддержку в ускорении реализации амбициозного регионального инфраструктурного проекта.

В прошлом месяце Афганистан объявил о начале практической работы на афганском участке трубопровода, что стало важной вехой в реализации проекта. Ожидается, что первый этап строительства займет два года.

Казахстан стремится присоединиться к проекту

Тем временем Казахстан заинтересован в присоединении к проекту ТАПИ.

Как передает Interfax, Министерство энергетики страны сообщило о продолжающихся переговорах между государственной газовой компанией Казахстана “QazaqGaz” и государственным концерном Туркменистана “Туркменгаз”, которой принадлежит 85% акций консорциума трубопроводной компании ТАПИ.

“Ведутся переговоры между QazaqGaz и государственной компанией [Туркменистана] “Туркменгаз”. Поскольку участникам переговоров не разрешается раскрывать информацию третьим лицам, никаких дополнительных подробностей предоставить нельзя”, – сообщили в министерстве.

Заместитель министра энергетики Казахстана Ерлан Аккенжанов заявил в октябре 2024 года на казахстанско-афганском бизнес-форуме в Алматы, что Казахстан ведет переговоры об участии в строительстве газопровода ТАПИ. “Если к проекту присоединится казахстанская компания, это создаст новые возможности для сотрудничества между двумя странами в газовом секторе”, – сказал он.

Обзор проекта

Маршрут трубопровода ТАПИ включает в себя 214 километров по территории Туркменистана, 774 километра по территории Афганистана и 826 километров по территории Пакистана до пункта Фазилка в Индии.

По мере продвижения работ официальные лица и заинтересованные стороны сохраняют оптимизм в отношении преобразующего потенциала ТАПИ для региональной энергетической безопасности и экономического роста.

Ожидается, что после завершения строительства трубопровод принесет значительные экономические выгоды Афганистану, обеспечив примерно 12 000 рабочих мест и ежегодный доход почти в 1 миллиард долларов.///nCa, 28 января 2025 г.