Fitch присвоило Государственной страховой организации Туркменистана рейтинг “В”; Прогноз Стабильный

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Государственной страховой организации Туркменистана (ГСОТ) рейтинг финансовой устойчивости страховщика (IFS) и долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (“РДЭ”) на уровне “B”. Прогнозы по рейтингу – стабильные.

Об этом говорится в комментарии Fitch Ratings к рейтинговому действию от 27 января 2025 года.

Fitch отмечает, что ключевыми факторами, влияющими на рейтинги, являются государственная собственность и поддержка, лидирующие позиции как крупнейшей страховой компании в Туркменистане, а также высокие результаты андеррайтинга и адекватные финансовые показатели. /// nCa, 28 января 2025 г.