В Ашхабаде состоялся круглый стол по Национальному плану адаптации к изменению климата

В Международном научно-технологическом парке Академии наук Туркменистана прошел «круглый стол», посвященный представлению Национального плана Туркменистана по адаптации к изменению климата и Дорожной карты по его реализации. Этот документ был разработан в рамках международных обязательств страны по Парижскому соглашению и является результатом проекта Министерства охраны окружающей среды при поддержке Программы развития ООН и Глобального экологического фонда.

Как сообщает газета «Нейтральный Туркменистан», межведомственное совещание собрало ведущих специалистов и ученых в сфере агропромышленного комплекса (АПК), включая представителей Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, Государственного комитета водного хозяйства. Основная цель мероприятия заключалась в ознакомлении с практическими мерами по смягчению последствий изменения климата.

Ключевые аспекты Национального плана:

Сельское хозяйство: Дорожная карта для сельского хозяйства предлагает внедрение методов эффективной защиты почв, точное и ресурсосберегающее земледелие, интеграцию «зеленой» инфраструктуры, выведение сортов, адаптированных к сухому и жаркому климату, расширение площадей лесосадов, теплиц и растительных питомников, улучшение племенной структуры скота, ветеринарного обслуживания, систем хранения сельхозпродукции и расширение консультаций для сельхозпроизводителей.

Другие отрасли: План также затрагивает вопросы снижения рисков стихийных бедствий и здравоохранения. Леса рассматриваются как инструмент поглощения парниковых газов, сохранения водосборных территорий, плодородия почв, биоразнообразия и снижения воздействия ветровой эрозии. В целом, план охватывает все отрасли экономики, включая транспорт, энергетику и строительство.

Адаптация в контексте национальных программ: Многие из предложенных мер уже реализуются в рамках государственных и отраслевых программ социально-экономического развития Туркменистана. Разработчики плана нацелены на усиление и модернизацию этих практик.

Международный опыт и инновации: Международный консультант ПРООН Иван Филютич представил методологию климатического планирования и обзор зарубежных разработок, которые могут быть полезны для Туркменистана. В частности, была предложена технология сооружения крупномасштабного подземного хранилища для сбора избытков дождевых вод с предварительной очисткой. Технология предполагает первоначальную очистку влаги, удаляя свыше 95 процентов твёрдых частиц. Система сейсмостойка, её возможности позволяют единовременно разместить свыше 50 000 куб. метров.

Адаптация как часть национальной стратегии:

Как отметил Арслан Солтанмырадов, начальник международного отдела Государственной ветеринарной службы, адаптация является одним из основных направлений Национальной стратегии Туркменистана об изменении климата. План разрабатывался несколько лет и стал результатом работы отечественных специалистов из разных сфер экономики.

Роль Туркменистана в глобальных усилиях:

Туркменистан активно участвует в глобальных процессах борьбы с изменением климата. Страна проводит работу по сокращению выбросов парниковых газов, при этом, как отмечается, использует возможности климатического финансирования в меньшей степени, чем другие страны Центральной Азии. Это свидетельствует о сильной государственной поддержке мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации, а также об ответственном отношении к международным соглашениям.

Круглый стол подчеркнул важность комплексного подхода к адаптации к изменению климата, включая все сектора экономики. Адаптивные меры призваны купировать неблагоприятные факторы, сдерживать последствия изменения климата и помогать приспособиться к новым условиям. Туркменистан, имея богатый опыт природопользования в аридном климате, может служить моделью для региональных дискуссий и принятия конструктивных решений. Устойчивое развитие страны заключается в стабильном ходе реформ, росте экономики, укреплении промышленности и агропроизводства, в связи с чем адаптивные меры играют ключевую роль.///nCa, 27 января 2025 г.