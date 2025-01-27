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Туркменистан намерен присоединится к международной почтовой системе International Postal System

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На заседании правительства в пятницу, 24 января 2925 г., Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыев сообщил о планах компании «Туркменпочта» присоединиться к цифровой системе «International Postal System»  Всемирного почтового союза.

Как отмечалось, Туркменистан с 1993 года является членом данной организации.

Система IPS, которая объединяет почтовых операторов мира, упрощает операции международного почтового обмена. Система включает программное обеспечение, позволяющее оперативно управлять почтой и обмениваться электронными данными.

Подключение назначенных почтовых операторов страны к данной системе будет способствовать повышению её конкурентоспособности на международном уровне и развитию электронной торговли.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в нашей стране уделяется большое внимание развитию цифровой системы, осуществлению взаимовыгодного сотрудничества с профильными международными организациями, в том числе со Всемирным почтовым союзом.

При этом подчёркивалась важность использования возможностей цифровой системы для приведения в соответствие международным требованиям почтовых услуг, повышения профессионализма специалистов. Одобрив предложение о присоединении компании почтовой связи «Туркменпочта» к международной цифровой системе Всемирного почтового союза, глава государства поручил руководителю Агентства провести соответствующую работу в этом направлении.///nCa, 27 января 2025 г.

 

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