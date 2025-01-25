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ЮНИСЕФ и Министерство образования Туркменистана продолжают продвигать инклюзивное образование в пилотных школах и детских садах Туркменистана

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Министерство образования Туркменистана в партнерстве с ЮНИСЕФ продолжает работу по развитию инклюзивного образования, проводя интенсивную программу обучения для педагогов, администраторов и специалистов различных секторов пилотных школ и детских садов в Ашхабаде. Тренинг, проведенный с 20 по 24 января, повысил квалификацию участников по реализации инклюзивной практики и разработке индивидуальных планов обучения для детей с инвалидностью, заложив основу для их успешной интеграции и повышения эффективности обучения в инклюзивных классах.

В ходе занятий педагоги и соответствующие специалисты изучили инструменты для оценки специфических потребностей детей, позволяющие применять индивидуальные подходы к обучению и формировать инклюзивную образовательную среду. Участники подчеркнули роль междисциплинарных групп – учителей, специалистов по уходу за детьми и родителей – в создании всесторонних систем поддержки. Были определены необходимые вспомогательные технологии, которые позволят повысить уровень участия детей в образовании. В ходе тренинга была подчеркнута важность синхронизированного раннего вмешательства и индивидуальных планов обучения для поддержки семей и обеспечения всеобщего участия детей с инвалидностью.

Помимо повышения квалификации специалистов в области образования, международные эксперты совместно с национальной командой инженеров провели оценку физической инфраструктуры в выбранных образовательных учреждениях Ашхабада на соответствие требованиям доступности для детей и взрослых с инвалидностью. Рекомендации по результатам оценки послужат основой для усовершенствования инфраструктуры с целью создания общей инклюзивной среды для людей с инвалидностью.

«Эта инициатива подчеркивает неизменную приверженность Туркменистана инклюзивному образованию и то, что Туркменистан является лидером в межсекторальном сотрудничестве, которое создает устойчивые инклюзивные системы», – сказала Филомена Перрейра, международный эксперт ЮНИСЕФ. «Я очень рада видеть прогресс и преданность делу сектора образования и его специалистов».///nCa, 25 января 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)

 

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