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УВКБ ООН и ЕС расширяют гуманитарную помощь афганским беженцам и возвращенцам

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Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Европейский союз (ЕС) подписали новое соглашение о продолжении поддержки перемещенных афганцев и принимающих сообществ в Афганистане, Иране, Пакистане и странах Центральной Азии, сообщает Представительство УВКБ ООН в Центральной Азии.

Финансирование ЕС в размере 36 миллионов евро будет направлено на обеспечение необходимой защиты, средств к существованию и других базовых услуг для сотен тысяч афганских беженцев, репатриантов (возвращенцев) и внутренне перемещенных лиц.

Трехлетняя программа, которая начнется в январе 2025 года и продлится до декабря 2027 года. Она позволит беженцам получить доступ к услугам по регистрации, юридической помощи, документации, а также доступ к базовым услугам, таким как здравоохранение и образование. Инициатива будет способствовать их экономической независимости через программы наличных в обмен на работу, микрокредиты и профессиональное обучение.

Особое внимание будет уделяться уязвимым группам, включая женщин, детей и инвалидов, в рамках инициатив, осуществляемых сообществами, направленных на обеспечение их защиты и интеграции.

Афганцы представляют собой одну из крупнейших групп беженцев в мире, их число составляет 2,6 миллиона человек, зарегистрированных по всему миру. Из них около 2,2 миллиона находятся в Иране и Пакистане. Кроме того, с сентября 2023 года около 3,2 миллиона человек остаются внутренне перемещенными лицами в Афганистане, а еще сотни тысяч вернулись из соседних стран.///nCa, 23 января 2025 г.

 

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