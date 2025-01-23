Посол Туркменистана изучает возможности сотрудничества с Японским Советом дружбы и обменов

17 января 2025 года Посол Туркменистана в Японии Атадурды Байрамов встретился с директором Международного совета дружественных обменов Японии Хироюки Юшитой, сообщает Посольство Туркменистана в Японии.

В ходе встречи стороны обсудили возможности налаживания сотрудничества между туркменской дипмиссией и Международным Советом дружественных обменов.

В этой связи состоялся обмен мнениями об участии Посла Туркменистана в качестве “Почетного члена” в деятельности Совета.

Посол А.Байрамов также отметил, что 2025 год объявлен “Международным годом мира и доверия”, и подчеркнул целесообразность проведения ряда мероприятий, посвященных этому девизу, в рамках вышеупомянутого совета.

Международный совет дружественных обменов (Friendship Exchange Council) был создан в мае 1983 года как некоммерческая международная организация по обмену, которая на уровне частного сектора способствует развитию отношений дружбы и сотрудничества между Японией и другими странами, а также способствует пониманию общественностью международной ситуации. FEC обладает многочисленным членством – в составе совета лица, обладающие глубокими знаниями и опытом в области дипломатии и международных отношений, как из государственного, так и из частного секторов, в том числе послы зарубежных стран, аккредитованные в Японии. ///nCa, 23 января 2025 г.