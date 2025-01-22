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Начата подготовка к Межпарламентскому форуму Центральная Азия – Россия

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Посол Туркменистана в Российской Федерации Эсен Айдогдыев встретился с председателем Комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным, сообщает пресс-служба Совфеда.

В ходе встречи стороны отметили, что отношения между Россией и Туркменистаном имеют характер углубленного стратегического партнерства.

«Постоянно укрепляется межпарламентское сотрудничество, примером чего служит проведенный в Ашхабаде в мае 2022 года Межпарламентский форум стран Центральной Азии и России. Начинаем подготовку ко второму Форуму», — заявил Карасин.

Эсен Айдогдыев подтвердил, что в Туркменистане уделяют большое внимание развитию отношений с Россией. Он отметил значимость регулярного диалога парламентариев стран Центральной Азии и Российской Федерации.

Посол подчеркнул, что в Ашхабаде большое значение придают празднованию 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана. Кроме того, идет активная подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе беседы стороны обсудили развитие двухстороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также проведение межпарламентских мероприятий в 2025 году в двустороннем и многостороннем форматах.///nCa, 22 января 2025 г.

 

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