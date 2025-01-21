Туркменские джигиты из конной группы «Галкыныш» – золотые призеры Международного циркового фестиваля в Монте-Карло

Знаменитая конная группа из Туркменистана «Галкыныш» приняла участие в 47-м Международном цирковом фестивале в Монте-Карло, завоевав золотую награду.

На 47-м Международном цирковом фестивале в Монте-Карло, который проходит под патронажем принцессы Стефании, определились первые победители, сообщает газета Lagazettedemonaco.

По итогам первых трех дней фестиваля были вручены три высшие награды фестиваля – «Золотой клоун».

«Золото» получили группа конных наездников из Туркменистана «Галкыныш», китайская национальная акробатическая труппа и мексиканские акробаты на трапециях Flying Caballeros.

Группа джигитов из Туркменистана на своих ахалтекинских скакунах стала абсолютным фаворитом, единодушно получив пять наград, включая приз зрительских симпатий.///nCa, 21 января 2025 г.