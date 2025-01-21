Трамп возвращается в Белый дом – Краткий обзор его инаугурационной речи – некоторые последствия для Центральной Азии

Тарик Саиди

Дональд Джон Трамп был приведен к присяге в качестве 47-го президента Соединенных Штатов 20 января 2025 года. Это его второй президентский срок. Первый срок он занимал в 2017-2021 годах.

Второй срок, который не проходит подряд в Белом доме, всегда считается впечатляющим достижением в американской политике. Во время своей победной вечеринки в ночь выборов Трамп заявил, что “Америка предоставила нам беспрецедентный и мощный мандат”.

Некоторые факты подтверждают утверждение Трампа о “беспрецедентном и мощном мандате”, хотя есть несколько причин опровергнуть это утверждение.

Тем не менее, сегодня его день, и мы просто рассмотрим то, что делает его «большой победой».

Луис Джейкобсон пишет в PolitiFact: «Трамп победил во всех семи штатах — Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине. В этих штатах дела у Харрис шли хуже, чем у Джо Байдена четырьмя годами ранее».

«Шансы Трампа на победу в этих семи штатах были намного больше, чем у семи ближайших штатов на выборах Трампа—Байдена в 2020 году и на всех президентских выборах, которые проходили в этом столетии».

«С учетом голосов, подсчитанных до 19 ноября, общий перевес Трампа в семи штатах, ставших полем битвы в этом году, составил около 760 000. Для сравнения, на выборах 2000 года между Джорджем Бушем и Эл Гором, по которым Верховный суд вынес решение после недельного пересчета голосов во Флориде, совокупное преимущество составило около 46 000 голосов в семи ближайших штатах, что примерно на одну шестнадцатую больше, чем в 2024 году».

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Инаугурационная речь Трампа представляла собой привлекательный букет цитат – классический стиль Трампа.

Построенная на принципах MAGA, в речи обещан тот курс, которому Трамп следовал во время своего первого президентского срока.

После выступления было подписано около 200 указов, в основном касающихся внутренних вопросов, таких как иммиграция и пограничный контроль. Некоторые из указов носят символический характер, а некоторые могут быть оспорены в суде.

Однако беглый просмотр инаугурационной речи Трампа показывает, что Центральной Азии необходимо принять к сведению некоторые моменты. Соответствующие фразы, предложения и абзацы выделены жирным шрифтом в приведенном ниже тексте:

Полный текст инаугурационной речи Трампа

Вице-президент Вэнс, спикер Джонсон, сенатор Тун, председатель Верховного суда Робертс, судьи Верховного суда Соединенных Штатов, президент Клинтон, президент Буш, президент Обама, президент Байден, вице-президент Харрис и мои сограждане:

Золотой век Америки начинается прямо сейчас. С этого дня наша страна снова будет процветать и пользоваться уважением во всем мире. Нам будут завидовать все народы. И мы больше не позволим использовать себя в своих интересах.

В течение каждого дня правления администрации Трампа я буду, очень просто, ставить Америку на первое место. Наш суверенитет будет восстановлен. Наша безопасность будет восстановлена. Весы правосудия будут сбалансированы. Порочным, жестоким и несправедливым действиям Министерства юстиции и нашего правительства будет положен конец. И нашим главным приоритетом будет создание гордой, процветающей и свободной нации.

Америка скоро станет еще более великой, сильной и незаурядной, чем когда-либо прежде. Я возвращаюсь на пост президента с уверенностью и оптимизмом в том, что мы стоим на пороге захватывающей новой эры национального успеха. Страну захлестывает волна перемен. Солнечный свет заливает весь мир, и у Америки есть шанс воспользоваться этой возможностью, как никогда раньше.

Но сначала мы должны честно признать стоящие перед нами проблемы. Несмотря на то, что их много, они будут сведены на нет тем мощным импульсом, который сейчас наблюдается во всем мире и в Соединенных Штатах Америки. Когда мы собираемся сегодня, наше правительство сталкивается с кризисом доверия. В течение многих лет радикальный и коррумпированный истеблишмент отбирал власть и богатство у наших граждан. В то время как основы нашего общества были разрушены и, казалось бы, пришли в полную негодность, теперь у нас есть правительство, которое не может справиться даже с простым кризисом внутри страны и в то же время сталкивается с непрекращающейся чередой катастрофических событий за рубежом.

Правительство не в состоянии защитить наших замечательных, законопослушных американских граждан, но предоставляет убежище и защиту опасным преступникам, многие из которых находятся в тюрьмах и психиатрических лечебницах, которые незаконно проникли в нашу страну со всего мира. У нас есть правительство, которое выделяет неограниченное финансирование на защиту иностранных границ, но отказывается защищать американские границы или, что более важно, свой собственный народ.

Наша страна больше не может предоставлять базовые услуги в чрезвычайных ситуациях, что недавно продемонстрировали замечательные жители Северной Каролины, с которыми так плохо обращались. И других штатов, которые все еще страдают от урагана, который прошел много месяцев назад. Или, совсем недавно, в Лос-Анджелесе, где мы наблюдаем, как пожары, произошедшие несколько недель назад, все еще продолжают гореть, не имея даже признаков защиты. Они бушуют в домах и общинах, затрагивая даже самых богатых и влиятельных людей в нашей стране, некоторые из которых сидят здесь прямо сейчас. У них больше нет дома. Это интересно.

Но мы не можем этого допустить. Никто ничего не может с этим поделать. Это изменится. У нас есть система общественного здравоохранения, которая не справляется со стихийными бедствиями, но на это тратится больше денег, чем в любой другой стране мира. И у нас есть система образования, которая учит наших детей стыдиться самих себя, а во многих случаях и ненавидеть нашу страну, несмотря на любовь, которую мы так отчаянно пытаемся им подарить. Все это изменится с сегодняшнего дня, и изменится очень быстро.

Наши недавние выборы – это мандат на то, чтобы полностью обратить вспять ужасное предательство и все те многочисленные предательства, которые имели место, и вернуть людям их веру, их богатство, их демократию и, действительно, их свободу. С этого момента упадок Америки закончился.

Наши свободы и славная судьба нашей нации больше не будут ущемлены, и мы немедленно восстановим целостность, компетентность и лояльность американского правительства. За последние восемь лет я подвергся большему испытанию, чем любой другой президент за всю нашу 250-летнюю историю, и я многому научился на этом пути. Могу вам сказать, что путь к восстановлению нашей страны будет нелегким. Те, кто хочет остановить наше дело, пытались лишить меня свободы и даже жизни. Всего несколько месяцев назад на прекрасном поле в Пенсильвании пуля убийцы пробила мне ухо. Но тогда я чувствовал, и еще больше верю в это сейчас, что моя жизнь была спасена не просто так. Я был спасен Богом, чтобы снова сделать Америку великой.

Вот почему каждый день под руководством нашего правительства, состоящего из американских патриотов, мы будем работать над тем, чтобы достойно, властно и твердо встретить любой кризис. Мы будем действовать целеустремленно и быстро, чтобы вернуть надежду, процветание, безопасность и мир гражданам любой расы, религии, цвета кожи и вероисповедания. Для американских граждан 20 января 2025 года – День освобождения.

Я надеюсь, что наши недавние президентские выборы останутся в памяти как величайшие и наиболее значимые выборы в истории нашей страны. Как показала наша победа, вся нация быстро объединяется вокруг нашей повестки дня, и ее поддержка резко возрастает практически во всех слоях нашего общества. Молодые и пожилые, мужчины и женщины, афроамериканцы, испаноязычные американцы, азиаты, жители городов, пригородов и сельской местности. И, что очень важно, мы одержали убедительную победу во всех семи колеблющихся штатах и в результате всенародного голосования. Нас поддержали миллионы людей.

Чернокожее и испаноязычное сообщества я хочу поблагодарить вас за огромное проявление любви и доверия, которые вы продемонстрировали мне своим голосованием. Мы устанавливаем рекорды, и я этого не забуду. Я слышал ваши голоса в ходе кампании и с нетерпением жду возможности работать с вами в ближайшие годы.

Сегодня День Мартина Лютера Кинга и его памяти — это будет большая честь, но в его честь мы будем вместе стремиться воплотить его мечту в реальность. Мы воплотим его мечту в реальность.

В Америку возвращается национальное единство, а уверенность и гордость растут, как никогда раньше. Во всем, что мы делаем, моя администрация будет руководствоваться стремлением к совершенству и неуклонному успеху. Мы не забудем нашу страну. Мы не забудем нашу Конституцию. И мы не забудем нашего Бога.

Сегодня я подпишу ряд исторических указов. Этими действиями мы начнем полное восстановление Америки и революцию здравого смысла. Все дело в здравом смысле. Во-первых, я объявлю чрезвычайное положение на нашей южной границе. Любой незаконный въезд будет немедленно пресечен. И мы начнем процесс возвращения миллионов и миллионов иностранцев-преступников обратно в те места, откуда они прибыли. Мы восстановим мою политику «оставаться в Мексике». Я положу конец практике отлова и освобождения. И я отправлю войска на южную границу, чтобы отразить катастрофическое вторжение в нашу страну. В соответствии с приказами, которые я подпишу сегодня, мы также объявим картели иностранными террористическими организациями. И, ссылаясь на Закон о врагах-иностранцах от 1798 года, я дам указание нашему правительству использовать всю мощь федеральных правоохранительных органов и правоохранительных органов штата, чтобы ликвидировать присутствие всех иностранных банд и преступных сетей, приносящих опустошительную преступность на территорию США, включая наши города и их пригороды.

Как у главнокомандующего, у меня нет более высокой ответственности, чем защищать нашу страну от угроз и вторжений. И это именно то, что я собираюсь делать. Мы сделаем это на уровне, которого никто никогда раньше не видел. Далее я дам указание всем членам моего кабинета направить имеющиеся в их распоряжении огромные полномочия на борьбу с рекордной инфляцией и быстрое снижение расходов и цен. Инфляционный кризис был вызван массовым перерасходом средств и ростом цен на энергоносители. И именно поэтому сегодня я также объявлю чрезвычайное положение в области энергетики в стране. Мы будем бурить, детка, бурить.

Америка снова станет индустриальной страной, и у нас есть то, чего никогда не будет ни у одной другой индустриальной страны: крупнейшие на Земле запасы нефти и газа. И мы собираемся использовать это. Мы снизим цены, снова наполним наши стратегические резервы до предела и будем экспортировать американские энергоносители по всему миру. Мы снова станем богатой нацией. И именно жидкое золото у нас под ногами поможет нам в этом.

Своими сегодняшними действиями мы положим конец “Зеленому новому соглашению” и отменим мандат на электромобили, спасая нашу автомобильную промышленность и выполняя мое священное обещание, данное нашим великим американским автопроизводителям. Другими словами, вы сможете купить автомобиль по своему выбору. Мы снова будем производить автомобили в Америке такими темпами, о которых всего несколько лет назад никто и мечтать не мог. И спасибо работникам автомобильной промышленности нашей страны за ваш вдохновляющий вотум доверия. Мы добились огромного успеха благодаря их голосам.

Я немедленно начну перестройку нашей торговой системы, чтобы защитить американских рабочих и семьи. Вместо того, чтобы облагать налогами наших граждан, чтобы обогатить другие страны, мы введем тарифы и налоги на зарубежные страны, чтобы обогатить наших граждан. С этой целью мы создаем Службу внешних доходов, которая будет собирать все тарифы, пошлины и доходы. Это будут огромные суммы денег, поступающие в нашу казну из-за рубежа.

Американская мечта скоро вернется и будет процветать, как никогда раньше. Чтобы восстановить доверие и эффективность нашего федерального правительства, моя администрация создаст совершенно новый Департамент эффективности правительства.

После долгих лет незаконных и неконституционных действий федерального правительства по ограничению свободы выражения мнений я также подпишу указ о немедленной отмене государственной цензуры и возвращении свободы слова в Америку. Никогда больше огромная мощь государства не будет использована в качестве оружия для преследования политических оппонентов. Кое-что, о чем я кое-что знаю. Мы не позволим этому случиться. Такого больше не повторится. Под моим руководством мы восстановим честное, равноправное и беспристрастное правосудие в соответствии с Конституцией и верховенством закона. И мы собираемся вернуть закон и порядок в наши города.

На этой неделе я также положу конец правительственной политике, направленной на то, чтобы социально адаптировать расу и гендер к каждому аспекту общественной и частной жизни. Мы создадим общество, не различающее цветов и основанное на заслугах. С сегодняшнего дня официальная политика правительства Соединенных Штатов заключается в том, что существует только два пола – мужской и женский. На этой неделе я восстановлю в должности всех военнослужащих, которые были несправедливо уволены из армии за несогласие на вакцинацию против Covid, с полным сохранением заработной платы. И я подпишу приказ, запрещающий нашим воинам подвергаться радикальным политическим теориям и социальным экспериментам во время несения службы. Этому будет положен немедленный конец. Наши вооруженные силы смогут сосредоточиться на своей единственной миссии — разгроме врагов Америки. Как и в 2017 году, мы снова создадим самую сильную армию, которую когда-либо видел мир.

Мы будем оценивать наш успех не только по выигранным битвам, но и по войнам, которые мы заканчиваем. И, возможно, самое главное, по войнам, в которые мы никогда не ввязываемся. Больше всего я горжусь тем, что стал миротворцем и объединителем. Вот кем я хочу быть. Миротворец и объединитель. Я рад сообщить, что со вчерашнего дня, за день до моего вступления в должность, заложники на Ближнем Востоке возвращаются домой к своим семьям.

Америка вернет себе принадлежащее ей по праву место величайшей, могущественной и уважаемой нации на земле, вызывающей благоговейный трепет и восхищение всего мира. Вскоре мы собираемся переименовать Мексиканский залив в залив Америки. И мы вернем имя великого президента Уильяма Маккинли горе Маккинли, где оно должно быть и где ему самое место. Президент Маккинли сделал нашу страну очень богатой благодаря тарифам и талантам.

Он был прирожденным бизнесменом и дал Тедди Рузвельту деньги на многие великие дела, которые тот совершил, включая Панамский канал, который по глупости был передан Панаме после Соединенных Штатов — Соединенные Штаты, только подумайте, потратили больше денег, чем когда-либо тратилось на какой-либо проект до этого и при строительстве Панамского канала погибло 38 000 человек. С нами обошлись очень плохо из-за этого глупого подарка, который не следовало делать. И обещание, данное Панамой нам, было нарушено. Цель нашей сделки и дух нашего договора были полностью нарушены. Цены на американские суда сильно завышены, и к ним относятся несправедливо, в том числе и к военно-морским силам Соединенных Штатов. И, прежде всего, Китай управляет Панамским каналом. И мы отдали его не Китаю, а Панаме, и мы забираем его обратно.

Прежде всего, сегодня я обращаюсь к американцам с посланием о том, что для нас настало время вновь проявить мужество, энергичность и жизнеспособность величайшей цивилизации в истории. Освободив нашу нацию, мы приведем ее к новым высотам победы и успеха. Нас ничто не остановит. Вместе мы покончим с эпидемией хронических заболеваний и сохраним наших детей в безопасности, здоровыми и свободными от болезней. Соединенные Штаты снова будут считать себя растущей нацией, которая увеличивает наше богатство, расширяет нашу территорию, строит наши города, повышает наши ожидания и несет наш флаг к новым и прекрасным горизонтам. И мы будем следовать нашему явному предназначению к звездам, отправляя американских астронавтов сажать звездно-полосатые флаги на планету Марс.

И это источник жизненной силы великой нации. И сейчас наша нация более амбициозна, чем любая другая. Нет такой нации, как наша. Американцы – исследователи, строители, новаторы, предприниматели и первопроходцы. Дух фронтира запечатлен в наших сердцах. Призыв к следующему великому приключению звучит в наших душах. Наши американские предки превратили небольшую группу колоний на краю огромного континента в могущественную республику с самыми выдающимися гражданами на Земле. Никто не сравнится с ними. Американцы преодолели тысячи миль по пересеченной местности с неприрученной дикой природой. Они пересекали пустыни, взбирались на горы, преодолевали неисчислимые опасности, завоевали Дикий Запад, покончили с рабством, спасли миллионы людей от тирании, избавили их от нищеты, освоили электричество, расщепили атом, запустили человечество в небеса и поместили всю вселенную человеческих знаний на ладони человека. Если мы будем работать вместе, то нет ничего, что мы не смогли бы сделать, и нет мечты, которую мы не смогли бы осуществить.

Многие люди думали, что для меня было невозможно осуществить такое историческое политическое возвращение. Но, как вы видите сегодня, я здесь. Американский народ сказал свое слово. Я стою перед вами сейчас как доказательство того, что вы никогда не должны верить в то, что что-то невозможно сделать. В Америке невозможное – это то, что у нас получается лучше всего. От Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, от Филадельфии до Финикса, от Чикаго до Майами, от Хьюстона до Вашингтона, округ Колумбия, наша страна создавалась и созидалась поколениями патриотов, которые отдали все, что у них было, за наши права и свободу. Они были фермерами и солдатами, ковбоями и фабричными рабочими, сталелитейщиками и шахтерами, полицейскими и пионерами, которые шли вперед, не позволяя никаким препятствиям сломить их дух и гордость. Вместе они прокладывали железные дороги, возводили небоскребы, строили великие магистрали, выиграли две мировые войны, победили фашизм и коммунизм и одержали победу над каждым вызовом, с которым сталкивались.

После всего, что мы пережили вместе, мы стоим на пороге четырех величайших лет в истории Америки. С вашей помощью мы восстановим американское обещание и восстановим нацию, которую мы любим. И мы так сильно ее любим. Мы – один народ, одна семья и одна славная нация под Богом. Поэтому обращаюсь к каждому родителю, который мечтает о своем ребенке, и к каждому ребенку, который мечтает о своем будущем: я с вами, я буду бороться за вас и я одержу победу ради вас. И мы собираемся победить, как никогда раньше.

В последние годы наша нация сильно пострадала. Но мы собираемся вернуть ее к жизни и снова сделать великой. Более великой, чем когда-либо прежде. Мы будем нацией, не похожей ни на одну другую. Полной сострадания, мужества и исключительности. Наша сила остановит все войны и принесет новый дух единства в мир, который был злым, жестоким и совершенно непредсказуемым.

Америку снова будут уважать и ею снова будут восхищаться, в том числе религиозные люди и люди доброй воли. Мы будем процветать. Мы будем гордиться. Мы будем сильными и победим, как никогда раньше. Нас не покорят. Нас не запугают. Мы не будем сломлены. И мы не потерпим неудачу.

С этого дня Соединенные Штаты Америки будут свободной, суверенной и независимой нацией. Мы будем стойко держаться. Мы будем жить гордо. Мы будем смело мечтать, и ничто не встанет у нас на пути. Потому что мы американцы. Будущее за нами. И наш золотой век только начался.

Спасибо. Боже, благослови Америку. Спасибо вам всем. Спасибо вам. /// nCa, 21 января 2025 г.